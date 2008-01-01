В Даугавпилсе прошли игры интеллектуалов. Победили рижане

Новости Общество | 23 апреля 2019 | 22:08

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На больших пасхальных выходных в Даугавпилсе состоялся XVI чемпионат Латвии по игре «Что? Где? Когда?». В соревнованиях приняли участие 28 команд из Риги, Даугавпилса, Даугавпилсского края, Лиепаи — были представители и других латвийских самоуправлений. Победу одержала столичная команда Total.

Второе место заняли тоже рижане — команда X-promt, из семи даугавпилсских команд лучшей стала «Зима далеко», показавшая третий результат.

Все чемпионаты по «Что? Где? Когда?», как и нынешний, проходили в Даугавпилсе, это неизменная дань уважения даугавпилсскому клубу знатоков «Эрудит», который стоял у истоков республиканского интеллектуального движения. Первый чемпионат состоялся в 2004 году. Тогда участвовали 13 команд, победили хозяева турнира.

«Игра получилась очень интересная, — сказал Rus.Lsm.lv организатор чемпионата, член правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Александр Барбакадзе. — «Зима далеко» имела реальные шансы на победу, но в напряженной борьбе победил Total: буквально вырвал первое место у X-promt с привлечением апелляций, которые рассматривали российские эксперты. Приятно, что до нас впервые доехали две команды из Лиепаи. Достойно выступила команда «Вторая смена» Даугавпилсского края. В целом уровень чемпионата радует».

Total будет представлять Латвию на чемпионате мира по «Что? Где? Когда?», который осенью пройдет в Баку (Азербайджан).

LSM