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Новости Общество | 24 апреля 2019 | 18:15

В Большой толоке -2019 активное участие примет Социальная служба Даугавпилса

Учреждение Даугавпилсского самоуправления «Социальная служба» вместе со всеми жителями города будет активно участвовать во Вселатвийской Большой толоке. Около 150 работников и клиентов Социальной службы будут работать на благо родного города, чистоты и красоты его среды.

Традиционно, сотрудники и клиенты Социальной службы приведут в порядок несколько объектов в Даугавпилсе. 26 апреля коллектив Социальной службы будет работать на берегу Даугавы и очистит от мусора часть территории длиной почти 1,5 км – от городского пляжа до выхода к реке (арки) с ул. Ригас.

Следует отметить, что клиенты Социального дома и Социального приюта уже несколько лет активно участвуют в субботниках. Четвертый год подряд, в соответствии с программами социальной реабилитации, к традициям субботников приобщаются безработные.

25 апреля сотрудники и клиенты Дневного центра обслуживания лиц с нарушениями душевного характера приведут в порядок свое здание на Архитекту, 21 и прилегающую территорию. 26 апреля клиенты Социального/Ночного приюта на улице Шаура, 23 и жители Социального дома на улице Шаура, 28 будут работать на территории бывшей артиллерийской базы, а также приведут в порядок свои дворы, приберут помещения.

Сотрудники и клиенты Дневного центра “ Saskarsme ” активно сделают генеральную уборку в своем доме на Лиепаяс, 4, оборудуют клумбы.

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина

Daugavpils
 

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