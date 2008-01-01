Новости Культура | 24 апреля 2019 | 18:12

28 апреля Даугавпилсский краеведческий и художественный музей по старой традиции проводит мероприятие – день семьи!

Тема дня семьи этого месяца – Знакомство с оригами.

Во время мастер-класса, познакомимся с техникой оригами, зародившейся в Японии, и сделаем подарочный сувенир из цветной бумаги – шкатулку. Время проведения мастер класса: 13.00 – 14.00.

Цена: 1,42 евро для всей семьи, независимо от числа людей. В цену входит бесплатный осмотр музея.

Ждем Вас в нашем музее!

Daugavpils

