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Новости Общество | 24 апреля 2019 | 18:07

Сотрудники Управления по делам гражданства и миграции провели толоку у Стропской эстрады

В четверг, 18 апреля в Даугавпилсе собрались специалисты Управления по делам горажанства и миграции изо всей Латвии. В честь 28-го дня рождения организации установлена новая традиция ежегодно проводить толоку в одном из уголоков Латвии. Первым гостей принимал Даугавпилс – сотрудники УДГМ привели в порядок окрестности Стропской эстрады.

Приветствуя гостей, первый заместитель председателя Думы Игорь Прелатов и заместитель председателя Думы Айвар Здановский поблагодарили их за инициаиву и мотивацию для жителей города участвовать в Большой Толоке, которая пройдет на этой неделе.

В толоке приняли участие около 90 сотрудников УДГМ. Они собрали вдоль территории эстрады и прогулочных троп порядка 80 мешков различных бытовых отходов и выбросили их в контейнер, специально установленный у эстрады.

Подводя итоги проведенной работы, заместитель руководителя УГДМ Улдис Апситис поблагодарил Даугавпилс за отзывчивость в организации мероприятия и отметил, что в общем и целом окрестности эстрады были чистыми. Он похвалили даугавпилчан за отношение к природе и окружающей среде и сказал, что многим городам есть чему поучиться.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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