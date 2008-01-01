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Сегодня вы будете большим оригиналом, что, как ни странно не будет вызывать в окружающих неприятия. Ваша изобретательность даже заслужит похвалы. Другой вопрос - что с этой похвалой делать?

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Новости Латвия | 24 апреля 2019 | 14:25

Среда, 24 апреля: тепло по-летнему

D-fakti.lv

Сегодня в Латвии будет солнечно, сухо и практически по-летнему тепло, прогнозируют синоптики.

Днем воздух прогреется до +19...+23 градусов. Местами из-за порывистого ветра южных направлений по ощущением будет не так жарко.

Ветер умеренный, но временами его порывы могут достигать 14-17 м/сек.

В столице ожидается ясная погода, столбик термометра поднимется до отметки в +21..+23 градуса. Порывы ветра могут достигать 14 м/сек.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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