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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
24 апреля
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Сегодня вы будете большим оригиналом, что, как ни странно не будет вызывать в окружающих неприятия. Ваша изобретательность даже заслужит похвалы. Другой вопрос - что с этой похвалой делать?
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 24 апреля 2019 | 14:25
Среда, 24 апреля: тепло по-летнему
Сегодня в Латвии будет солнечно, сухо и практически по-летнему тепло, прогнозируют синоптики.
Днем воздух прогреется до +19...+23 градусов. Местами из-за порывистого ветра южных направлений по ощущением будет не так жарко.
Ветер умеренный, но временами его порывы могут достигать 14-17 м/сек.
В столице ожидается ясная погода, столбик термометра поднимется до отметки в +21..+23 градуса. Порывы ветра могут достигать 14 м/сек.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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