В Даугавпилсе помолятся за жертв Чернобыля

Новости Общество | 24 апреля 2019 | 14:00

Пресс-фото Пресс-фото

26 апреля 1986 года произошла одна из самых масштабных техногенных катастроф в истории человечества – авария на Чернобыльской атомной электростанции.

26 апреля в православном храме-часовне Св. Александра Невского (Даугавпилс, ул.Саулес, 20) будет отслужена панихида по жертвах чернобыльской трагедии. Начало богослужения – в 12.00.

Приглашаем ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, представителей дипломатического корпуса; белорусского, русского и украинского национально-культурных обществ, жителей Даугавпилса вспомнить эти трагические события, в общей молитве почтить память погибших от чернобыльской катастрофы.



ЦБК