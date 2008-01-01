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Новости Общество | 24 апреля 2019 | 14:00

В Даугавпилсе помолятся за жертв Чернобыля

Пресс-фото

26 апреля 1986 года произошла одна из самых масштабных техногенных катастроф в истории человечества – авария на Чернобыльской атомной электростанции.

26 апреля в православном храме-часовне Св. Александра Невского (Даугавпилс, ул.Саулес, 20) будет отслужена панихида по жертвах чернобыльской трагедии. Начало богослужения – в 12.00.

Приглашаем ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, представителей дипломатического корпуса; белорусского, русского и украинского национально-культурных обществ, жителей Даугавпилса вспомнить эти трагические события, в общей молитве почтить память погибших от чернобыльской катастрофы.
  

ЦБК

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