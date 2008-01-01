"Весенняя щука 2019" откроет новый рыболовный сезон

Новости Спорт | 23 апреля 2019 | 17:20

По сложившейся традиции, Даугавпилсское Управление спорта в сотрудничестве с Управлением коммунального хозяйства и Даугавпилсским региональным управлением Государственной Службы охраны среды организует в начале мая соревнования по ловле на спиннинг «Весенняя щука 2019» („Pavasara līdaka 2019”). Цель соревнований – определить самых умелых спиннингистов и популяризировать рыболовство.

Соревнования откроют новый рыболовный сезон 2019 года, когда в водоемах Латвии можно начинать ловить рыбу с лодки. Регистрация участников – 1 мая с 7.00 до 8.00 у пляжа озера Большие Стропы (ул.Дзинтару, 74, комплекс отдыха «Stropu vilnis»).

Начало соревнований – в 8.00. принять участие могут все рыболовы – энтузиасты, независимо от возраста, пола и места жительства. Соревнования проходят в индивидуальном и командном зачете. Участие бесплатно, но Управление коммунального хозяйства напоминает, что у всех участников должны быть оформлены рыболовные карты и лицензии для ловли на озере Большие Стропы.



Больше информации по телефону: 20472048.

Daugavpils

