Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
24 апреля
Именины:
Намеда, Ритвалдис, Висвалдис / Антип, Ефим, Иван
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Сегодня вам лучше будет отступить. Тот факт, что вы не желаете в чем-то принимать участия, еще не означает, что вы сдались окончательно. Просто подождите более удачного стечения обстоятельств.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 6 .. 8 C
- Утро
- 12 .. 14 C
- День
- 19 .. 21 C
- Вечер
- 11 .. 13 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1245 ()
|GBP
|0.8645 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.6763 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...
2. Зато нас по головке погладят! {242}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Синоптики поделились прогнозами, когда пройдет хотя бы небольшой дождь
5. Автобусы и трамваи {175}
6. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
7. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
8. Летом в Даугавпилсе выставят новые оригиналы работ Марка Ротко
9. В числе награжденных налогоплательщиков - "Латвияс майзниекс" и "Интергаз"
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
На следующей неделе тоже будет сухо
В ближайшие дни в Латвии местами возможен небольшой дождь, однако в большинстве регионов сохранится сухая погода, свидетельствуют прогнозы.
С четверга по субботу в некоторых районах возможна облачность, которая принесет небольшие грозы. Однако они возможны лишь в некоторых краях, и на общую сушь не повлияют. Погода в эти дни будет по-летнему теплой, температура воздуха достигнет +19... +24 градусов, в субботу местами до +26. Холоднее будет лишь в Курземе на побережье. Ночи также станут теплее, заморозков не ожидается, температура в основном составит +6... +11 градусов.
В эти дни будет дуть порывистый юго-восточный, восточный ветер, но начиная с субботы он изменит направление на северо-восточное — и принесет в регион сухость и чуть более холодные воздушные массы.
В воскресенье и в начале следующей недели температура воздуха понизится, ночью на востоке вновь будет около нуля, днем — +15... +20 градусов.
В таких условиях велика пожароопасность, поскольку из-за порывистого ветра огонь быстрее распространяется и его сложнее тушить. Горожанам надо считаться с тем, что в воздухе может быть пыль. Кроме того, из-за сухой и ветреной погоды в воздухе будет больше пыльцы, поэтому возможно обострение алергий.
Добавить комментарий