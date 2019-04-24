На следующей неделе тоже будет сухо

24 апреля 2019 | 22:03

D-fakti.lv D-fakti.lv

В ближайшие дни в Латвии местами возможен небольшой дождь, однако в большинстве регионов сохранится сухая погода, свидетельствуют прогнозы.

С четверга по субботу в некоторых районах возможна облачность, которая принесет небольшие грозы. Однако они возможны лишь в некоторых краях, и на общую сушь не повлияют. Погода в эти дни будет по-летнему теплой, температура воздуха достигнет +19... +24 градусов, в субботу местами до +26. Холоднее будет лишь в Курземе на побережье. Ночи также станут теплее, заморозков не ожидается, температура в основном составит +6... +11 градусов.

В эти дни будет дуть порывистый юго-восточный, восточный ветер, но начиная с субботы он изменит направление на северо-восточное — и принесет в регион сухость и чуть более холодные воздушные массы.

В воскресенье и в начале следующей недели температура воздуха понизится, ночью на востоке вновь будет около нуля, днем — +15... +20 градусов.

В таких условиях велика пожароопасность, поскольку из-за порывистого ветра огонь быстрее распространяется и его сложнее тушить. Горожанам надо считаться с тем, что в воздухе может быть пыль. Кроме того, из-за сухой и ветреной погоды в воздухе будет больше пыльцы, поэтому возможно обострение алергий.

LSM