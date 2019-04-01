Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
24 апреля
Именины:
Намеда, Ритвалдис, Висвалдис / Антип, Ефим, Иван
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Сегодня вы будете практически бездействовать сами по себе. Однако, вы сможете выступать в качестве сильнейшего катализатора активнейшей деятельности других.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 6 .. 8 C
- Утро
- 12 .. 14 C
- День
- 19 .. 21 C
- Вечер
- 11 .. 13 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1245 ()
|GBP
|0.8645 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.6763 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...
2. Зато нас по головке погладят! {242}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Синоптики поделились прогнозами, когда пройдет хотя бы небольшой дождь
5. Автобусы и трамваи {175}
6. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
7. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
8. Летом в Даугавпилсе выставят новые оригиналы работ Марка Ротко
9. В числе награжденных налогоплательщиков - "Латвияс майзниекс" и "Интергаз"
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 24 апреля 2019 | 22:02
Ушли в мир иной...
Со 17 по 23 апреля 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 30 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Čerņijenko Viktorija (26.05.1958 - 19.04.2019)
Čistjakovs Mihails (05.09.1945 - 17.04.2019)
Dudoladova Zinaīda (04.01.1939 - 19.04.2019)
Grebežs Bronislavs (04.01.1943 - 18.04.2019)
Grunte Tamāra (10.03.1936 - 17.04.2019)
Ivanova Marija (15.09.1946 - 22.04.2019)
Jakovļevs Valerijs (24.10.1963 - 16.04.2019)
Jasjukeviča Antoņina (21.08.1921 - 21.04.2019)
Kalmašņikovs Jānis (06.06.1929 - 17.04.2019)
Kļepeca Regīna (22.06.1934 - 19.04.2019)
Kokina Vilhelmīna (10.12.1937 - 19.04.2019)
Lavrinoviča Genovaite (14.08.1934 - 20.04.2019)
Ļipovskaja Aleksandra (02.02.1929 - 21.04.2019)
Narovska Ksenija (01.02.1937 - 21.04.2019)
Novikovs Vladimirs (08.04.1948 - 17.04.2019)
Petrova Antoņina (20.07.1925 - 17.04.2019)
Potapova Ļubova (10.02.1957 - 19.04.2019)
Pučele Aldona Felicijana (26.12.1931 - 18.04.2019)
Sakatunova Anna (31.10.1937 - 19.04.2019)
Semjonovs Aleksejs (17.07.1963 - 20.04.2019)
Sidorina Regīna (03.11.1936 - 17.04.2019)
Simanavičus Jevgeņijs (16.06.1961 - 22.04.2019)
Slotina Ludmila (06.12.1949 - 17.04.2019)
Svilpe Katerina (05.12.1964 - 19.04.2019)
Tarasova Inese (01.05.1970 - 22.04.2019)
Trana Valentīna (14.08.1932 - 21.04.2019)
Troškova Uļjana (18.03.1930 - 21.04.2019)
Vasiļjeva Marija (18.02.1953 - 22.04.2019)
Viļeva Anna (10.03.1929 - 17.04.2019).
D-fakti.lv
Добавить комментарий