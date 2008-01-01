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23 апреля

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Новости Латвия | 23 апреля 2019 | 12:30

Вторник, 23 апреля: ясно, солнечно, тепло

D-fakti.lv

Во вторник, 23 апреля, в Латвии сохранится влияние антициклона, погода будет по-прежнему сухой и солнечной, прогнозировали синоптики.

После обеда воздух прогреется до +19..+21 градуса, на несколько градусов холоднее будет на побережье Рижского залива.

В Риге ожидается ясное небо, ветер слабый, с юга, юго-востока. Температура воздуха днем будет около +20.

LSM

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