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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 апреля
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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 23 апреля 2019 | 12:30
Вторник, 23 апреля: ясно, солнечно, тепло
Во вторник, 23 апреля, в Латвии сохранится влияние антициклона, погода будет по-прежнему сухой и солнечной, прогнозировали синоптики.
После обеда воздух прогреется до +19..+21 градуса, на несколько градусов холоднее будет на побережье Рижского залива.
В Риге ожидается ясное небо, ветер слабый, с юга, юго-востока. Температура воздуха днем будет около +20.
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