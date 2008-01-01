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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 22 апреля 2019 | 20:21
Белорусское консульство украсила новая фотовыставка
19 апреля 2019 г. Генеральным консульством Республики Беларусь обновлен выставочный фотопроект уличного формата, размещаемый на его ограждении. Напомним, что предыдущая выставка, предоставленная Национальным историко-культурным музеем-заповедником «Несвиж», позволяла ознакомиться с Несвижским замком и его внутренним убранством.
В этот раз фотоэкспозицию с видами старой и современной столицы Беларуси Генеральному консульству передал Музей истории города Минска. Фотопроект призван представить Минск визуальным языком, через искусство фотографии.
На крупноформатных фотографиях изображены интересные и памятные места города: восстановленная городская ратуша, Национальная библиотека Беларуси, Площадь государственного флага, Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь, Троицкое предместье, Площадь Победы, спортивно-развлекательный комплекс «Минск-Арена» и др., а также панорамные снимки красивейших мест г.Минска.
Предоставленная экспозиция позволяет в течение года частично обновляться и приобретать различную тематическую направленность.
Обращаем внимание, что в этом году в период с 10 июня по
10 июля у каждого жителя Латвии имеется возможность безвизового посещения II Европейских Игр и в т.ч. ознакомиться с достопримечательностями г.Минска.
Пресс-релиз Генконсульства РБ в Даугавпилсе
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