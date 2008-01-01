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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости В мире | 21 апреля 2019 | 15:16
Теракт в Шри-Ланке — десятки погибших и сотни раненых
Не менее 137 человек погибли и более 200 человек получили ранения из-за взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки в день, когда католики по всему миру отмечают праздник Пасхи. Соболезнования в связи с атаками уже высказал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
Сообщается по меньшей мере о шести взрывах в церквях в Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо во время пасхальных служб, а также в гостиницах «Шангри-Ла», «Синнамом Гранд» и «Кингсбери» (все три отеля находится в центре столицы островного государства - города Коломбо), передает Русская служба BBC.
По данным местных СМИ, среди погибших могут быть и иностранцы.
На происходящее уже отреагировал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, выразивший соболезнования родным и близким пострадавших в атаках.
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