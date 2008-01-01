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Новости Латвия | 21 апреля 2019 | 15:13

На следующей неделе — до +26 градусов

D-fakti.lv

Во второй половине следующей недели температура воздуха в Латвии поднимется до +26 градусов, прогремят грозы, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

С понедельника до четверга будет в основном сухо и солнечно. Уже в начале недели температура воздуха достигнет +20 градусов, но по ночам во многих районах ожидаются заморозки.

В среду в Курземе и Земгале скорость ветра порывами составит 15-19 метров в секунду, и пожароопасность в таких условиях будет особо высокой.

Самым теплым днем недели, вероятно, будет пятница или суббота, когда только на побережье температура не превысит +20 градусов, а в других районах потеплеет до +26. Пройдут дожди, возможны грозы. Ночная температура будет выше +10 градусов.

По нынешнему прогнозу Global Forecast System, в следующее воскресенье значительно похолодает, прохладно будет и в начале мая.

LSM

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