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Новости Культура | 19 апреля 2019 | 22:32
Библиотека Ceriņu отметит свое 40-летие
В рамках Библиотечной недели с 23 по 27 апреля филиал Латгальской Центральной библиотеки библиотека Ceriņu отметит свой 40-летний юбилей. Жителям микрорайона и другим желающим будет предложен ряд тематических и творческих мероприятий, которые позволят пролистать страницы истории библиотеки и ознакомиться с доступными ныне услугами и возможностями.
Филиал Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ) библиотека Ceriņu была создана в 1979 году, когда Даугавпилсский совет народных депутатов принял решение об открытии 7-й библиотеки Даугавпилсской городской централизованной библиотечной системы по адресу ул. Лауска 16. Первым руководителем библиотеки стала Валентина Оборская. Начался путь библиотеки к своим читателям – были проведены работы по благоустройству и ремонту помещений, приобретена мебель, укомплектован книжный фонд. Для читателей 7-я библиотека открылась в 1980 году. В новых, просторных помещениях разместились абонементы для взрослых и детей, читальный зал с 40 рабочими местами, хранилище и рабочий кабинет библиотекаря. Библиотечный фонд в то время составлял 5000 книг. Было доступно и техническое оборудование – стереопроигрыватель, радиола, магнитофон, проектор диафильмов.
В 1994 году были объединены 7-я библиотека и 4-я детская библиотека. Со временем менялись и названия библиотеки – 7-я библиотека, 5-я народная библиотека. В 2006 году при занесении в Библиотечный регистр Министерства культуры ЛР библиотека Ceriņu обрела свое нынешнее название.
Сегодня информационные услуги филиала ЛЦБ библиотеки Ceriņu используют 1293 зарегистрированных пользователя, половина из них – дети и молодежь. Библиотеку ежедневно посещают в среднем 60 пользователей. Библиотека стала центром общественной жизни, где каждый может получить достоверную информацию, новые знания и творческие идеи. Пользователям библиотеки предлагается качественный фонд печатных изданий, библиотечные уроки, литературные и тематические мероприятия, программы поощрения чтения, предоставлен бесплатный доступ в Интернет.
В рамках Библиотечной недели с 23 по 27 апреля в филиале ЛЦБ библиотеке Ceriņu пройдет ряд мероприятий, посвященных 40-летнему юбилею. Дети школьного возраста приглашаются на краеведческий урок «Фотоальбом библиотеки». 25 апреля на торжественном мероприятии «История библиотеки в фотографиях» состоится чествование партнеров по сотрудничеству и самых активных пользователей библиотеки. В завершении Библиотечной недели пользователи смогут принять участие в мастерской рисунков «Библиотека процветает». В целях информирования общественности во время мероприятий может проводиться фото- и видеосъемка.
Стоя на пороге 40-летия, филиал ЛЦБ библиотека Ceriņu благодарит всех пользователей и партнеров по сотрудничеству, которые поддерживали библиотеку на протяжении многих лет и продолжают поддерживать до сих пор!
ЛЦБ
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