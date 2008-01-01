По Даугавпилсу «раскатились» украшенные яйца

Новости Общество | 21 апреля 2019 | 15:06

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Декоративные пасхальные яйца стали основным атрибутом праздничного оформления в Даугавпилсе. Около 40 арт-объектов расположились на главной Рижской улице, площади Виенибас и «раскатились» по всем микрорайонам.

Полутораметровые расписные яйца в течение нескольких лет создавались учениками общеобразовательных и профессиональных школ Даугавпилса и других латгальских самоуправлений. В этом году к школьникам присоединились студенты факультета музыки и искусств Даугавпилсского университета.

На центральной площади «яичную» тему продолжили петух и курица, а ветви деревьев на Рижской улице украсили яркие перелетные птицы и скворечники. Ну, и тюльпаны тоже не забыты.

В понедельник 22 апреля на площади Виенибас по традиции отметят второй день Пасхи. В программе – премьера детского спектакля Даугавпилсского театра, творческие мастерские, конкурс на самое красивое яйцо и т. д. Гости праздника – фольклорный коллектив Vīteri из Резекне. Всех приглашают на площадь в 12:00.

LSM