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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

20 апреля

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Вы сегодня будете тем костром, у которого так приятно греть уставшие организмы. Это здорово, но количество обогреваемых организмов необходимо регулировать, хотя бы в целях сохранения собственного здоровья.

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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 20 апреля 2019 | 20:40

Поздравление с Пасхой Даугавпилсской городской думы

D-fakti.lv

Пасха – это праздник, который дарит нам любовь, веру в лучшее и радость, приносит умиротворение в нашу жизнь, душу и придает сил для новых свершений. Пасха служит нам напоминанием о помощи близким и сострадании.

Желаем в этот светлый праздник веры, здоровья, успехов и счастья каждой семье!

С праздником Пасхи!

Даугавпилсская городская дума

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