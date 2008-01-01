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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 апреля
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Вы сегодня будете тем костром, у которого так приятно греть уставшие организмы. Это здорово, но количество обогреваемых организмов необходимо регулировать, хотя бы в целях сохранения собственного здоровья.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 20 апреля 2019 | 20:40
Поздравление с Пасхой Даугавпилсской городской думы
Пасха – это праздник, который дарит нам любовь, веру в лучшее и радость, приносит умиротворение в нашу жизнь, душу и придает сил для новых свершений. Пасха служит нам напоминанием о помощи близким и сострадании.
Желаем в этот светлый праздник веры, здоровья, успехов и счастья каждой семье!
С праздником Пасхи!
Даугавпилсская городская дума
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