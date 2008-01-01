Поздравление с Пасхой Даугавпилсской городской думы

Новости Общество | 20 апреля 2019 | 20:40

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Пасха – это праздник, который дарит нам любовь, веру в лучшее и радость, приносит умиротворение в нашу жизнь, душу и придает сил для новых свершений. Пасха служит нам напоминанием о помощи близким и сострадании.

Желаем в этот светлый праздник веры, здоровья, успехов и счастья каждой семье!

С праздником Пасхи!

Даугавпилсская городская дума