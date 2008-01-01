Поздравление с Пасхой от Генерального консульства Беларуси

Новости Общество | 20 апреля 2019 | 20:39

Пресс-фото Пресс-фото

Уважаемые жители консульского округа! Дорогие соотечественники и друзья! От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе искренне поздравляем Вас с великим, светлым и радостным христианским праздником Пасхи Господней!

Пасхальные торжества обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют утверждению духовных ценностей и способствуют приумножению духовного наследия!

Сердечно желаем в эти торжественные праздничные дни всеобъемлющей Пасхальной радости, доброго здравия, духовной бодрости и благоденствия!

Пусть не обходят стороной душевное тепло, любовь и согласие в семьях, успех в замыслах и удача в начинаниях!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!



Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Владимир Климов