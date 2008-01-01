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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

20 апреля

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Сегодня вы будете обладателем весьма высокого творческого потенциала, которым глупо было бы не воспользоваться по назначению. Однако следует помнить, что это занятие будет стоить вам громадного напряжения.

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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 20 апреля 2019 | 20:39

Поздравление с Пасхой от Генерального консульства Беларуси

Пресс-фото

Уважаемые жители консульского округа! Дорогие соотечественники и друзья! От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе искренне поздравляем Вас с великим, светлым и радостным христианским праздником Пасхи Господней!

Пасхальные торжества обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют утверждению духовных ценностей и способствуют приумножению духовного наследия!

Сердечно желаем в эти торжественные праздничные дни всеобъемлющей Пасхальной радости, доброго здравия, духовной бодрости и благоденствия!

Пусть не обходят стороной душевное тепло, любовь и согласие в семьях, успех в замыслах и удача в начинаниях!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
  

Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Владимир Климов

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