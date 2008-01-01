Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 апреля
Именины:
Мирта, Зиедите / Георгий, Даниил
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вы будете обладателем весьма высокого творческого потенциала, которым глупо было бы не воспользоваться по назначению. Однако следует помнить, что это занятие будет стоить вам громадного напряжения.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 3 .. 5 C
- Утро
- 7 .. 9 C
- День
- 13 .. 15 C
- Вечер
- 7 .. 9 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.125 ()
|GBP
|0.8647 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.9719 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Аэропорт ждет частных инвестиций
5. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
7. Предприятие «Ditton Nams» планирует перепланировку зеленого рынка
8. За попытку убийства рецидивист получил почти 16 лет тюремного срока
9. В Даугавпилсе выставили картины английской бунтовщицы. Помог Китай
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 20 апреля 2019 | 20:39
Поздравление с Пасхой от Генерального консульства Беларуси
Уважаемые жители консульского округа! Дорогие соотечественники и друзья! От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе искренне поздравляем Вас с великим, светлым и радостным христианским праздником Пасхи Господней!
Пасхальные торжества обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют утверждению духовных ценностей и способствуют приумножению духовного наследия!
Сердечно желаем в эти торжественные праздничные дни всеобъемлющей Пасхальной радости, доброго здравия, духовной бодрости и благоденствия!
Пусть не обходят стороной душевное тепло, любовь и согласие в семьях, успех в замыслах и удача в начинаниях!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Владимир Климов
Добавить комментарий