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Сегодня, пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но сейчас для подобного упражнения особых причин нет, а времени и душевных сил, на это дело потраченных, будет жаль.

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Новости Латвия | 19 апреля 2019 | 18:27

Синоптики обещают солнечные выходные: теплее всего будет в понедельник

D-fakti.lv

Пятница будет солнечной и теплой, а самым теплым днем пасхальных выходных будет понедельник — воздух в Риге прогреется до +18 градусов, свидетельствуют данные Государственного гидрометеоцентра.

В целом выходные будут солнечными и теплыми, только в ночь на воскресенье и в первой половине дня на территории Латвии возможен небольшой дождь.

Теплее всего будет в центральном Курземе и Видземе — температура днем не будет опускаться ниже +14 градусов. В Латгале воздух прогреется до +16 градусов в пятницу и понедельник, в субботу и воскресенье будет +14 и +12 градусов, в воскресенье возможны осадки.

На побережье будет прохладно — в Вентспилсе и Лиепае максимальная температура в самый теплый день составит +13, +14 градусов, в остальное время днем будет около +10, тоже самое ожидается на Видземском побережье.

В Риге в пятницу до +16 градусов, в субботу и воскресенье +12 и +14. В субботу будет умеренный ветер 4/10 метров в секунду, а в ночь на воскресенье возможны небольшие осадки. В понедельник солнечно, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4/10 метров в секунду и воздух прогреется до +18 градусов.

Температура ночью в основном будет колебаться от +5 до +1 градуса.

Delfi

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