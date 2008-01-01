В Даугавпилсе пройдет Библиотечная неделя

Новости Культура | 18 апреля 2019 | 23:16

ЛЦБ ЛЦБ

С 23 по 27 апреля в публичных библиотеках Латвии, в том числе и в Даугавпилсе, пройдет ежегодная Библиотечная неделя. Следуя теме «Библиотека – диалог на пути к переменам», Латгальская Центральная библиотека и филиалы проведут ряд мероприятий и акций с целью привлечь внимание общества к своим услугам и призвать взглянуть на библиотеку в новом свете.

В соответствии с темой Библиотечной недели, как своеобразный диалог о книгах между библиотекарем и читателем, с 23 по 26 апреля в Секторе отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ) будет доступна выставка литературы «Библиотекарь советует». На ней будут представлены любимые книги работников ЛЦБ с отзывами и рекомендациями, написанными самими библиотекарями. Поэзия, романы, короткая проза, литература для детей и взрослых, классика и новинки – все это будет доступно как для просмотра на месте, так и для чтения на дому.

Тема диалога будет развита в среду, 24 апреля, когда в Секторе отраслевой литературы ЛЦБ начнется уже знакомая многим акция «Свидание с книгой в слепую», на этот раз под девизом «Книжные диалоги». Читателям будут предложены специально отобранные и упакованные книги (романы и сборники рассказов), которые можно будет выбрать для чтения на дому, не зная ни автора, ни названия и ориентируясь только по фрагменту диалога на упаковке. Акция продолжится всю неделю, до 27 апреля включительно.

На протяжении всей недели в так-называемой «книжной аллее» Сектора художественной литературы ЛЦБ будут доступны временные тематические выставки, которые будут составлены из ценных и востребованных изданий отраслевой литературы из книжного фонда ЛЦБ, символически формируя диалог между научно-популярными изданиями и беллетристикой. Каждый день будет акцентирована одна из тем – путешествия, красота и здоровье, кулинария, психология.

Всю неделю группам учащихся разных возрастов будут доступны новые библиотечные уроки. В одном из тематических занятий можно будет ознакомиться с парками и скверами города Даугавпилса, узнать много нового о местных зеленых зонах и заодно проверить свои цифровые навыки и эрудицию. Дети также смогут углубиться в среду цифровых СМИ и усовершенствовать навыки поиска и отбора информации в сети. В свою очередь любители художественной литературы смогут узнать, как сделать чтение более увлекательным, используя различные приложения, веб-сайты и другие платформы для объединения читателей. К тому же ученикам 7-12-х классов будет предложен библиоквест «Великолепная пятерка» – увлекательное и динамичное соревнование, в котором для выхода из разных секторов библиотеки команды должны будут найти скрытые в пространстве слова и соединить их в пропускные пароли. Подача групповых заявок на библиотечные уроки и/или библиоквест по телефону 654 26422.

Те, кто следят за новостями в жизни библиотеки в социальных сетях, смогут принять участие в двух конкурсах. Во вторник, 23 апреля, будет дан старт конкурсу «Что такое библиотека», который пройдет на страничках ЛЦБ в сетях Facebook и Instagram. Вплоть до 26 апреля участники конкурса будут призываться публиковать свои размышления по данному вопросу, комментируя галерею изображений, в которой важность библиотеки в своей жизни раскроют работники ЛЦБ. Итоги конкурса будут объявлены в понедельник, 29 апреля – путем случайного розыгрыша будет определен один обладатель подарочной карты от книжного магазина “Jānis Roze”.

В то же время, с 23 по 26 апреля, на страничке ЛЦБ в сети Facebook пройдет конкурс «Знаешь ли ты библиотеку». Он предложит взглянуть на библиотеку в числах. Каждый день будет опубликован один вопрос с числом, которое в каком-то роде характеризует библиотеку (книжный фонд, персонал, мероприятия, помещения и т.п.), и участники конкурса должны будут выбрать один из трех предложенных вариантов ответа. Результаты этого конкурса также будут объявлены в понедельник, 29 апреля, когда будет произведен розыгрыш подарочной карты книжного магазина “Jānis Roze” между теми, кто правильно ответят на все вопросы конкурса.

Полная информация о ходе Библиотечной недели в ЛЦБ доступна в программе.

Ряд мероприятий для детей и взрослых подготовили и филиалы ЛЦБ. Особой Библиотечная неделя будет в филиале ЛЦБ библиотеке Ceriņu, которая в четверг, 25 апреля, отпразднует свой 40-летний юбилей в кругу друзей и партнеров по сотрудничеству. Подробная информация о мероприятиях Библиотечной недели в филиалах ЛЦБ, включая время, место проведения, целевую аудиторию и сведения о подачи заявок на участие, доступна в отдельной программе.

В целях информирования общественности во время мероприятий Библиотечной недели в ЛЦБ и филиалах может проводиться фото- и видеосъемка.



ЛЦБ