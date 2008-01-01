«Купалинка» песнями приветствовала белорусов зарубежья

Новости Культура | 18 апреля 2019 | 23:15

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12 апреля 2019 года в Республиканском центре национальных культур (РЦНК) Министерства культуры Республики Беларусь в Минске торжественным вручением сертификатов завершилась международная стажировка руководителей творческих коллективов белорусов зарубежья. А концерт представителям 12 стран подарил ансамбль белорусской народной песни «Купалинка» Центра белорусской культуры из Даугавпилса.

Творческая стажировка – уникальная возможность для белорусов зарубежья на неделю погрузиться в языковую среду в Беларуси, укрепить знания в различных направлениях культуры (песни, танцы, фольклор, национальная одежда, декоративное творчество, ремесла и др.) и расширить связи с коллегами. Обучение проходит на базе Государственного университета культуры РБ с посещением учреждений культуры белорусской столицы. После стажировки каждый ее участник получает сертификат международного образца.

Руководитель Республиканского центра национальных культур Ольга Антоненко поздравила лидеров организаций белорусов зарубежья с успешным обучением, вручив им сертификаты, и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. А финальным аккордом торжества стал концерт, с которым выступил ансамбль белорусской народной песни «Купалинка» из Даугавпилса. Коллектив ответственно подошел к приглашению и построил свое выступление так, чтобы наиболее ярко представить свое творчество, а также познакомить слушателей с песнями своей страны – на латышском и латгальском языках.

«Купалинка» выступала в новых народных костюмах, накинув на плечи большие шерстяные платки, которые полностью завершили сценический облик фольклорного коллектива. Платки – подарок от Республиканского центра национальных культуры, за что руководитель Даугавпилсского Центра белорусской культуры Жанна Романовская искренне поблагодарила партнеров. РЦНК и ЦБК плодотворно сотрудничают не один год, у организаций подписано соглашение о сотрудничестве.

Поездке в Минск благоприятствовала солнечная весенняя погода, настрой путешественников и возможность открыть для себя что-то новое в Минске. В Беларуси начинает набирает популярность промышленный туризм, чем и воспользовались даугавпилчане, побывав на экскурсии на крупном пивоваренном заводе. Философские эмоции вызвал спектакль «Если завтра нет» в Республиканском театре белорусской драматургии. Неизгладимые впечатления оставил храм-памятник Всех Святых и особенно его крипта. А обзорная экскурсия по современной, строящейся, благоустроенной столице большого европейского государства подтвердила мнение: Минск можно открывать для себя снова и снова!



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