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Новости Экономика | 18 апреля 2019 | 18:48

В число награжденных налогоплательщиков вошли "Латвияс майзниекс" и "Интергаз"

17 апреля награждены крупнейшие латвийские налогоплательщики 2018 года, сообщили агентству ЛETA в Службе госдоходов (СГД).

В этом году крупнейший в стране налогоплательщик уже третий год подряд не награждался, а награды и похвальные грамоты были вручены крупнейшему налогоплательщику каждого региона Латвии в группе малых, средних и крупных предприятий.

Во время торжественной церемонии награждения министр финансов Янис Рейрс и гендиректор СГД Иева Яунземе вручили специально изготовленные призы и похвальные грамоты крупнейшим налогоплательщикам 2018 года в 22-х номинациях.

В группе малых налогоплательщиков награды получили ООО «Bauskas alus» в Земгале, ООО «Graanul Invest Energy» в Видземе, ООО «Greencarrier Freight Services Latvia» в Риге и Рижском регионе, AО «Стружану кудрас фабрика» в Латгале и ООО «Scantest» в Курземе.

В группе средних налогоплательщиков наград удостоены «Latraps» в Земгале, AО «Cеsu alus» в Видземе, ООО «Orlen Latvija» в Риге и Рижском регионе планирования, ООО «Intergaz» в Латгале и ООО «Lauma Fabrics» в Курземе.

В группе крупных налогоплательщиков награды получили AО «Вирши-A» в Земгале, AО «Валмиерас стикла шкиедра» в Видземе, ООО «Circle K Latvia» в Риге и Рижском регионе, AО «Latvijas maiznieks» в Латгале и AО «UPB» в Курземе.

«UPB» удостоено награды также как крупнейший работодатель в Курземском регионе в 2018 году. Этой награды удостоены также ООО «Verems» в Латгале, ООО «Rimi Latvia» в Риге и Рижском регионе, «Валмиерас стикла шкиедра» в Видземе и ООО «East Metal» в Земгале.

Крупнейших латвийских налогоплательщиков в Латвии чествуют уже 22-й год.

BB.lv

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