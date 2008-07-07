Открытие выставки зачинателя течения в искусстве No!art Бориса Лурье в центре Ротко

Новости Культура | 18 апреля 2019 | 18:32

В пятницу 26 апреля в 16.00 в Даугавпилсском арт-центре имени Марка Ротко в сотрудничестве с художественным фондом Бориса Лурье откроется выставка всемирно известного американского художника и основателя движения в искусстве „No!Art” Бориса Лурье «Художник и свидетель».

Борис Лурье (18.07.1924. - 07.07.2008), американский художник и писатель, родился в Ленинграде в еврейской семье, а вырос в Риге. С 1941 по 1945 год был заключен в немецких концентрационных лагерях. В Румбуле нацисты убили его мать, бабушку и сестру.

Вместе с единомышленниками основал движение „No!Art”, призывающее к искусству, ведущему к социальному действию. Его целью было добиться, чтобы искусство направлялось на неудобные истины: расизм, империализм, сексизм, колониализм, развратность. Это движение отдаёт предпочтение «абсолютно нескромному самовыражению, которое приводит к социальному действию», и является противоположностью всемирному капиталистическому «инвестиционному рынку искусства», поп-пару, который прославляет культ потребления, и декоративному «салонному искусству». Подчеркнуто противоречивые произведения Лурье, которые иногда сочетали образы, связанные с Холокостом с попкультурой, рекламой и образами, характерными для эротических журналов, отталкивали критиков и кураторов, художественная элита игнорировала их.

В настоящее время работы Лурье находятся в коллекциях Национальной художественной галереи (Вашингтон), Музея современного искусства (Нью-Йорк) и Музея американского искусства Уитни (Нью-Йорк)

Ценители искусства художника Бориса Лурье приглашаются 26 апреля посетить и другие мероприятия, посвященные художнику, его искусству и идеям:

в 11.00 лекция доктора Экхардта Гилена «Истина или мистификация. Конфронтация Бориса Лурье с Марком Ротко»;

в 12.00 демонстрация фильма Руди Бергмана «Искусство Бориса Лурье» и встреча с режиссером фильма;

в 14.00 дискуссия с художниками – пресс-конференция, в которой примут участие советник Фонда Бориса Лурье Рафаэль Фостель (Rafael Vostell).

Вход на мероприятия бесплатный.

Daugavpils

