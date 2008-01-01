Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
18 апреля
Международный день памятников и исторических мест
Именины:
Ядвига, Лаура / Георгий, Зенон, Марк
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодняшним днем вы будете наслаждаться с утра до вечера, смакуя каждое мгновение. Особенно хорош будет вечер, проведенный не в одиночестве.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 4 .. 6 C
- Утро
- 7 .. 9 C
- День
- 14 .. 16 C
- Вечер
- 8 .. 10 C
- Ветер
- .. 2 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1301 ()
|GBP
|0.8659 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.1887 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
Со 3 по 9 апреля 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 18 справок о смерти.
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Аэропорт ждет частных инвестиций
5. Близ границы с Белоруссией за 2 млн евро построят стоянку для грузовиков
6. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
7. Автобусы и трамваи {175}
8. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
9. Четверг, 11 апреля: прохладно, но без осадков
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 18 апреля 2019 | 18:27
Забег «Skrien Latvija 2019» в Даугавпилсе: скидки и сюрпризы
5 мая в Даугавпилсе на площади Виенибас состоится второй этап бегового сериала «BIGBANK Skrien Latvija», участие в котором примут бегуны со свей Латвии. В Даугавпилсе он пройдет уже в третий раз, и теперь организаторы ожидают рекордное число участников.
В преддверии этого крупного спортивного мероприятия 17 апреля в Даугавпилсе состоялась акция «Я могу - Ты можешь – весь Даугавпилс может!». Ее целью было привлечь внимание горожан к здоровому образу жизни и мотивировать на участие в забеге «Skrien Latvija», в котором предусмотрены самые разные скидки.
Новшеством этого года станет цветовой забег на 3км без контроля времени, в котором также примет участие певец Интарс Бусулис. Сюрпризы приготовлены для любителей игрушки кендама и вообще всех, кто будет принимать участие в какой-либо из дистанции на 5,10 или 21 км. Главное – заранее зарегистрироваться, так как перед самим забегом никаких скидок больше не будет. При этом Даугавпилсская дума решила оказать поддержу самым юным бегунам – для них участие будет стоить всего 1 евро.
5 мая выпадает на день между государственными выходными, поэтому его можно удачно запланировать для поездки в Даугавпилс. Старт полумарафона был немного перенесен, чтобы все те, кто прибыл в Даугавпилс на поезде из Риги, могли без спешки прибыть на площадь Виенибас.
Автоводителям стоит учитывать, что в день забега дорожное движение в центре города будет ограничено.
Более подробную информацию а также форму для регистрации можно найти на сайте www.sportlat.lv.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Добавить комментарий