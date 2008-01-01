Забег «Skrien Latvija 2019» в Даугавпилсе: скидки и сюрпризы

Новости Спорт | 18 апреля 2019 | 18:27

5 мая в Даугавпилсе на площади Виенибас состоится второй этап бегового сериала «BIGBANK Skrien Latvija», участие в котором примут бегуны со свей Латвии. В Даугавпилсе он пройдет уже в третий раз, и теперь организаторы ожидают рекордное число участников.

В преддверии этого крупного спортивного мероприятия 17 апреля в Даугавпилсе состоялась акция «Я могу - Ты можешь – весь Даугавпилс может!». Ее целью было привлечь внимание горожан к здоровому образу жизни и мотивировать на участие в забеге «Skrien Latvija», в котором предусмотрены самые разные скидки.

Новшеством этого года станет цветовой забег на 3км без контроля времени, в котором также примет участие певец Интарс Бусулис. Сюрпризы приготовлены для любителей игрушки кендама и вообще всех, кто будет принимать участие в какой-либо из дистанции на 5,10 или 21 км. Главное – заранее зарегистрироваться, так как перед самим забегом никаких скидок больше не будет. При этом Даугавпилсская дума решила оказать поддержу самым юным бегунам – для них участие будет стоить всего 1 евро.

5 мая выпадает на день между государственными выходными, поэтому его можно удачно запланировать для поездки в Даугавпилс. Старт полумарафона был немного перенесен, чтобы все те, кто прибыл в Даугавпилс на поезде из Риги, могли без спешки прибыть на площадь Виенибас.

Автоводителям стоит учитывать, что в день забега дорожное движение в центре города будет ограничено.

Более подробную информацию а также форму для регистрации можно найти на сайте www.sportlat.lv.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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