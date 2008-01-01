Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

18 апреля

Международный день памятников и исторических мест

Именины:
Ядвига, Лаура / Георгий, Зенон, Марк

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодняшним днем вы будете наслаждаться с утра до вечера, смакуя каждое мгновение. Особенно хорош будет вечер, проведенный не в одиночестве.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
4 .. 6 C
Утро
7 .. 9 C
День
14 .. 16 C
Вечер
8 .. 10 C
Ветер
.. 2 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ушли в мир иной...

Со 3 по 9 апреля 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 18 справок о смерти.

2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Аэропорт ждет частных инвестиций

5. Близ границы с Белоруссией за 2 млн евро построят стоянку для грузовиков

6. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}

7. Автобусы и трамваи {175}

8. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

9. Четверг, 11 апреля: прохладно, но без осадков

10. Зато нас по головке погладят! {242}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Спорт | 18 апреля 2019 | 18:27

Забег «Skrien Latvija 2019» в Даугавпилсе: скидки и сюрпризы

5 мая в Даугавпилсе на площади Виенибас состоится второй этап бегового сериала «BIGBANK Skrien Latvija», участие в котором примут бегуны со свей Латвии. В Даугавпилсе он пройдет уже в третий раз, и теперь организаторы ожидают рекордное число участников.

В преддверии этого крупного спортивного мероприятия 17 апреля в Даугавпилсе состоялась акция «Я могу - Ты можешь – весь Даугавпилс может!». Ее целью было привлечь внимание горожан к здоровому образу жизни и мотивировать на участие в забеге «Skrien Latvija», в котором предусмотрены самые разные скидки.

Новшеством этого года станет цветовой забег на 3км без контроля времени, в котором также примет участие певец Интарс Бусулис. Сюрпризы приготовлены для любителей игрушки кендама и вообще всех, кто будет принимать участие в какой-либо из дистанции на 5,10 или 21 км. Главное – заранее зарегистрироваться, так как перед самим забегом никаких скидок больше не будет. При этом Даугавпилсская дума решила оказать поддержу самым юным бегунам – для них участие будет стоить всего 1 евро.

5 мая выпадает на день между государственными выходными, поэтому его можно удачно запланировать для поездки в Даугавпилс. Старт полумарафона был немного перенесен, чтобы все те, кто прибыл в Даугавпилс на поезде из Риги, могли без спешки прибыть на площадь Виенибас.

Автоводителям стоит учитывать, что в день забега дорожное движение в центре города будет ограничено.

Более подробную информацию а также форму для регистрации можно найти на сайте www.sportlat.lv.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 