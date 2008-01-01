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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 18 апреля 2019 | 18:21
Пасха в Даугавпилсе – красочные гуляния, концерт и ярмарка
В преддверии Пасхи Даугавпилс облачается в праздничный наряд, чтобы во всей красе встретить праздник весны, веры и возрождения.
Особенное праздничное настроение в городе уже несколько лет создают декоративные пасхальные яйца, росписью которых занимаются воспитанники художественных и общеобразовательных школ. В результате этой красивой традиции создано уже более 30 объектов, которые украшают не только центр, но и микрорайоны города. В этом году в создании праздничной красоты приняли участие студенты факультета музыки и искусств Даугавпилсского Университета. В результате их кропотливой работы, «Пасхальная галерея» города дополнилась шестью новыми произведениями.
Ветви деревьев на площади Виенибас украшают яркие перелетные птицы и скворечники. Здесь же в ожидании праздника можно вволю покататься на качелях.
В субботу, 20 апреля, на улице Ригас пройдет Пасхальная ярмарка, к участию в которой заявилось более 100 торговцев. На этом праздничном рынке можно будет приобрести как Пасхальные декоры и вкусности к праздничному столу, так и рассаду, и прочие практичные вещи.
22 апреля вместе отпраздновать второй день Пасхи приглашает Даугавпилсское Управление культуры. С 12 часов дня на площади Виенибас можно будет наблюдать за представлением актеров Даугавпилсского театра, поучаствовать в конкурсе на самое красивое яйцо и развлечься в Пасхальной мастерской для детей.
Даугавпилчан во время праздника порадуют задорными песнями гости из Резекне – фольклорный ансамбль «Vīteri». Приятные сюрпризы ожидаются и от Пасхального Зайца.
В случае дождя мероприятие будет перенесено с площади Виенибас в Центр Латышской культуры.
Полная программа мероприятия, а также информация о времени работы городских туристических объектов в праздничные дни опубликованы на домашней странице самоуправления www.daugavpils.lv.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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