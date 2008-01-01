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Новости Происшествия | 18 апреля 2019 | 17:48
В Латгалии торговали свидетельствами о владении госязыком: в деле фигурируют 23 человека
Прокуратура Латгальского судебного округа начала уголовное преследование в отношении 23 лиц по делу о торговле свидетельствами о владении госязыком в Латгале, сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лаура Маевска, сообщает ЛЕТА.
Десяти лицам предъявлено обвинение в подделке документа, печати и штампа и реализации и использовании такого документа, совершенных в корыстных целях, в группе лиц по предварительному сговору или если эти деяния нанесли значительный вред государству. За это правонарушение предусмотрены лишение свободы на срок до трех лет, краткосрочный арест, принудительные работы или денежный штраф. Обвинение предъявлено также в незаконном перемещении лица через госграницу и еще по нескольким статьям Уголовного закона.
В конце 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) обратилось в прокуратуру Латгальского судебного округа с просьбой начать уголовное преследование в отношении 23 лиц по делу о торговле свидетельствами о владении госязыком.
БПБК просило предъявить обвинения трем сотрудникам Госцентра содержания образования (ГЦСО), пяти лицам, получившим свидетельства о владении госязыком с "помощью" сотрудников ГЦСО, трем посредникам, лицам, подделавшим документы, и лицам, их получившим.
В деле фигурируют семь российских граждан, один гражданин Азербайджана и два гражданина Армении.
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