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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 18 апреля 2019 | 17:34
В Даугавпилсской крепости построят стоянку для кемперов
Городское самоуправление Даугавпилса намерено создать благоприятные условия для туристов, путешествующих в автодомах-кемперах. Работа над соответствующим проектом началась уже в 2017 году, завершить проект планируется в 2021-2022 годах.
Стоянка для кемперов, рассчитанная как минимум на 15 мест, будет располагаться в Крепости. Каждое парковочное место будет иметь подключение к электричеству, воде, канализации; туристы смогут очистить химические туалеты, вымыть машины, сделать запасы воды. На территории стоянки запланированы места для палаток, пикников, детская площадка и т. д. В соседнем здании (ул. Александра, 3), ныне заброшенном и нуждающемся в полной реновации, оборудуют душевые кабины, туалеты, прачечную, кухню и комнату для тех, кто путешествует с маленькими детьми.
«Мы надеемся с помощью такой стоянки увеличить количество туристов, - сказала Rus.Lsm.lv руководитель Агентства по развитию туризма и информации Даугавпилсской городской думы Илона Максимчик. – Очень многие голландцы, немцы, скандинавы любят путешествовать в кемперах. Когда я была на туристической выставке в Мюнхене, рекламировала предложения Даугавпилса, то каждый третий посетитель, подходивший к нашим стендам, спрашивал об условиях для путешественников в домах на колесах».
«Сейчас активно идет проектирование, потом мы будем искать программу для окончательной реализации проекта. Скорее всего, это будет одна из программ приграничного сотрудничества», - пояснил старший эксперт по проектам даугавпилсского самоуправления Артем Махлин.
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