В Даугавпилсской крепости построят стоянку для кемперов

Новости Общество | 18 апреля 2019 | 17:34

Пресс-фото Пресс-фото

Городское самоуправление Даугавпилса намерено создать благоприятные условия для туристов, путешествующих в автодомах-кемперах. Работа над соответствующим проектом началась уже в 2017 году, завершить проект планируется в 2021-2022 годах.

Стоянка для кемперов, рассчитанная как минимум на 15 мест, будет располагаться в Крепости. Каждое парковочное место будет иметь подключение к электричеству, воде, канализации; туристы смогут очистить химические туалеты, вымыть машины, сделать запасы воды. На территории стоянки запланированы места для палаток, пикников, детская площадка и т. д. В соседнем здании (ул. Александра, 3), ныне заброшенном и нуждающемся в полной реновации, оборудуют душевые кабины, туалеты, прачечную, кухню и комнату для тех, кто путешествует с маленькими детьми.

«Мы надеемся с помощью такой стоянки увеличить количество туристов, - сказала Rus.Lsm.lv руководитель Агентства по развитию туризма и информации Даугавпилсской городской думы Илона Максимчик. – Очень многие голландцы, немцы, скандинавы любят путешествовать в кемперах. Когда я была на туристической выставке в Мюнхене, рекламировала предложения Даугавпилса, то каждый третий посетитель, подходивший к нашим стендам, спрашивал об условиях для путешественников в домах на колесах».

«Сейчас активно идет проектирование, потом мы будем искать программу для окончательной реализации проекта. Скорее всего, это будет одна из программ приграничного сотрудничества», - пояснил старший эксперт по проектам даугавпилсского самоуправления Артем Махлин.

LSM