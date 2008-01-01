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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
18 апреля
Международный день памятников и исторических мест
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 18 апреля 2019 | 10:19
Четверг, 18 апреля: солнечно и тепло
Сегодня днем на всей территории Латвии будет ясная погода, без осадков, прогнозируют метеорологи.
Температура воздуха составит от +7 до +15 градусов. Ветер северного направления будет дуть со скоростью 4-10 метров в секунду.
В Риге днем солнечно, воздух прогреется до +12 градусов. Ветер северный, до 5 метров в секунду. Осадков не прогнозируется на протяжении всего дня.
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