Четверг, 18 апреля: солнечно и тепло

Новости Латвия | 18 апреля 2019 | 10:19

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Сегодня днем на всей территории Латвии будет ясная погода, без осадков, прогнозируют метеорологи.

Температура воздуха составит от +7 до +15 градусов. Ветер северного направления будет дуть со скоростью 4-10 метров в секунду.

В Риге днем солнечно, воздух прогреется до +12 градусов. Ветер северный, до 5 метров в секунду. Осадков не прогнозируется на протяжении всего дня.

LSM