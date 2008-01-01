Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 18 апреля 2019 | 17:46

На 16 апреля 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- администратор гостиницы;

- амбулаторная медсестра;

- арматурщик;

- арт-терапевт;

- ассистент амбулаторного ухода;

- бармен;

- бетонщики;

- бухгалтер;

- бухгалтер-учетчик;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автокрана;

- водитель автоцистерны/молоковоза (Илуксте);

- водитель грузовика малой вместимости;

- водитель тракторной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- врачи;

- главный налоговый инспектор;

- горничные отелей;

- грузчики;

- дамский парикмахер;

- директор муниципального агентства;

- дорожно-строительный рабочий;

- дошкольные педагоги;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дровосек;

- жестянщики;

- забойщик крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- заведующий складом;

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инвентаризатор леса;

- инженер-механик;

- инженер по управлению качеством процессов;

- инженер сигнализации / связи;

- инженер технических систем безопасности;

- инженер-технолог;

- инженеры-электрики;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- информационный консультант по туризму;

- кассир магазина (работа в Риге);

- комплектовщики;

- кондитер;

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- консультант по процессам управления информационными технологиями (ИТ);

- контролер швейного производства;

- коптильщики мяса;

- кровельщики;

- маляры;

- мастер (металлообработка);

- медсестра по охране психического здоровья;

- медсестра в детский сад;

- менеджер по стратегическому развитию (коммунальные услуги);

- металлообработчик;

- механик в цех;

- мойщик;

- монтажник жалюзи;

- монтажник металлоконструкций (командировки в Германию);

- монтажник строительных остекленных конструкций;

- монтажник электронного оборудования;

- монтажники сантехники/ оборудования;

- монтажники строительных конструкций;

- мужской парикмахер;

- музыкальный терапевт;

- мясники;

- наладчик станка;

- наладчик швейного оборудования;

- начальник отдела ЖКХ (работа в Калупе);

- опекун/ сиделка (работа в Калупе);

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор колл-центра;

- оператор ленточной пилы;

- оператор линии розлива;

- оператор листогибочных станков;

- оператор металлообрабатывающего станка;

- оператор перерабатывающего станка;

- оператор производства пиломатериалов (работа в Ницгале);

- оператор-учетчик;

- оператор фальцевальной машины (работа в Олайне);

- оператор цифрового фрезерного управления (командировки в Германию);

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочники;

- официанты;

- охранники;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник врача (фельдшер);

- помощник повара;

- преподаватель занятий по интересам;

- преподаватели учебного центра;

- продавцы-консультанты;

- продавцы розничной торговли;

- производитель мясных продуктов;

- психолог (работа в Калупе);

- пчеловод (Салди, Василева, Малинова);

- работник в цех (работа в Рандене);

- работник торгового зала (работа в Риге);

- резчики металла;

- ремонтные рабочие;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители/ монитор-консультанты;

- руководители строительных работ;

- руководитель проекта;

- руководитель кафе;

- руководитель производства (машиностроение);

- сантехники;

- сборщик композитных изделий;

- сварщики;

- секретарь-делопроизводитель;

- складской рабочий;

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесарь инструментальщик;

- слесарь металлических конструкций (командировки в Германию);

- слесарь-монтажник (командировки в Западную Европу);

- слесари-ремонтники;

- советник руководителя;

- сортировщик;

- SPA специалист (работа в Силене);

- специалист по маникюру;

- специалист по продажам;

- специалист ритуальных услуг;

- старшие консультанты;

- старший повар;

- столяр;

- столяры-мебельщики;

- строители;

- строительные рабочие;

- техник холодильных систем;

- технолог-механик;

- технологи;

- токари;

- торговый представитель;

- тракторист (Вайкуляны, Ликсна);

- транспортный механик;

- уборщики;

- управляющий хозяйством;

- физиотерапевт;

- фрезеровщик;

- члены правления;

- швеи;

- швейный технолог;

- штукатуры;

- экскаваторщики;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёры;

- эрготерапевты;

- юрисконсульт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484368; 25714617.



D-fakti.lv