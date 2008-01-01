Синоптики поделились прогнозами, когда пройдет хотя бы небольшой дождь

Новости Латвия | 17 апреля 2019 | 21:00

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Засушливый период в Латвии, скорее всего, продолжится и в мае, однако начиная с Пасхи местами в стране вероятен хотя бы небольшой дождь, свидетельствуют прогнозы погоды.

До пятницы осадков не ожидается, будет в основном солнечно и тепло.

Максимальная температура воздуха составит +15..+20 градусов, прохладнее будет на побережье, а по ночам столбики термометров местами по-прежнему будут опускаться немного ниже нуля.

По прогнозу Global Forecast System, в субботу усилится облачность, а на Пасху местами возможен дождь и станет немного прохладнее. Тем не менее сохранится высокая пожароопасность.

В конце месяца температура воздуха в некоторые дни, скорее всего, превысит +20 градусов.

Как сообщалось, из-за засухи во второй половине весны и в начале лета возрастет риск заморозков и сильной жары. Длительная засуха уменьшает влажность воздуха и облачность, а это способствует более быстрому охлаждению воздуха ночью и более быстрому нагреванию днем.

TVnet.lv