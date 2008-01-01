Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 апреля

Именины:
Рудис, Рудолфс, Вивиана / Адриан, Георгий, Никита

Гороскоп на день

Козерог
22 декабря
- 20 января

Не пытайтесь сегодня вмешиваться в чьи-либо дела. Ваше желание помочь оценено не будет.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
3 .. 5 C
Утро
6 .. 8 C
День
13 .. 15 C
Вечер
6 .. 8 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...

2. Ушли в мир иной...

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Аэропорт ждет частных инвестиций

5. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}

6. Автобусы и трамваи {175}

7. Близ границы с Белоруссией за 2 млн евро построят стоянку для грузовиков

8. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

9. Зато нас по головке погладят! {242}

10. Четверг, 11 апреля: прохладно, но без осадков

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 17 апреля 2019 | 21:00

Синоптики поделились прогнозами, когда пройдет хотя бы небольшой дождь

bbg.lv

Засушливый период в Латвии, скорее всего, продолжится и в мае, однако начиная с Пасхи местами в стране вероятен хотя бы небольшой дождь, свидетельствуют прогнозы погоды.

До пятницы осадков не ожидается, будет в основном солнечно и тепло.

Максимальная температура воздуха составит +15..+20 градусов, прохладнее будет на побережье, а по ночам столбики термометров местами по-прежнему будут опускаться немного ниже нуля.

По прогнозу Global Forecast System, в субботу усилится облачность, а на Пасху местами возможен дождь и станет немного прохладнее. Тем не менее сохранится высокая пожароопасность.

В конце месяца температура воздуха в некоторые дни, скорее всего, превысит +20 градусов.

Как сообщалось, из-за засухи во второй половине весны и в начале лета возрастет риск заморозков и сильной жары. Длительная засуха уменьшает влажность воздуха и облачность, а это способствует более быстрому охлаждению воздуха ночью и более быстрому нагреванию днем.

TVnet.lv

Добавить комментарий

 