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Новости Культура | 17 апреля 2019 | 19:49
Летом в Даугавпилсе выставят новые оригиналы работ Марка Ротко
В июле в Арт-центре имени Марка Ротко состоится смена экспозиции оригинальных работ мэтра абстрактного экспрессионизма. По существующей договоренности такая смена происходит каждые три года.
Первые оригиналы работ Ротко стали доступны посетителям в апреле 2013 года, когда открылся Арт-центр; в 2016-м году их место заняли другие шесть произведений, сейчас же в Даугавпилс будут доставлены пять оригиналов с выставки, проходящей в данный момент в Вене.
«В венском Музее истории искусств впервые в Австрии выставлены работы Марка Ротко, — рассказала Rus.Lsm.lv куратор экспозиций даугавпилсского Арт-центра Фарида Залетило. – Это большая ретроспекция, знакомящая с развитием творчества Ротко на протяжении нескольких десятилетий. Примечательно, что зал Ротко оказался рядом с итальянским Ренессансом и фламандской живописью, недалеко находится Мадонна Андреа дель Сарто, которую Ротко высоко ценил.
Выставка в Вене закроется 30 июня, и пять работ, в том числе известный автопортрет, поедут к нам. Принцип сохранится прежний: будут представлены картины сюрреалистического периода, мультиформа и классическая работа, чтобы зритель получил представление о разном Ротко».
Увидеть новые оригиналы работ Марка Ротко можно будет уже 12 июля, когда откроется летний выставочный сезон. По словам Ф. Залетило, одним из сюрпризов летнего сезона также станет выставка бразильского абстракциониста Марко Джианнотти, он посвятит ее Ротко. Джианнотти, которого называют художником гипнотического цвета, в течение трех недель будет работать в Даугавпилсе и подарит Арт-центру две картины.
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