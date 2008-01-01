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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

16 апреля

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Остановитесь и передохните немного. Вы так захвачены гонкой, что забыли, зачем бежите, перекур, возможно, освежит вам память. Заодно сможете сбросить того, кто едет на вашей спине.

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Новости Латвия | 16 апреля 2019 | 15:47

Вторник, 16 апреля: по-весеннему тепло

Днем в Латвии малооблачно. В первой половине дня небольшой дождь ожидается в юго-западных районах.

Будет дуть северный, северо-восточный ветер, скорость — 2-7 м/с. Температура воздуха — +11…+16 градусов, на побережье прохладнее, +6…+11 градусов.

В Риге малооблачно, к вечеру облачность постепенно увеличится. Значительных осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до +14…+15 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM
 

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