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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
16 апреля
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Остановитесь и передохните немного. Вы так захвачены гонкой, что забыли, зачем бежите, перекур, возможно, освежит вам память. Заодно сможете сбросить того, кто едет на вашей спине.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 16 апреля 2019 | 15:47
Вторник, 16 апреля: по-весеннему тепло
Днем в Латвии малооблачно. В первой половине дня небольшой дождь ожидается в юго-западных районах.
Будет дуть северный, северо-восточный ветер, скорость — 2-7 м/с. Температура воздуха — +11…+16 градусов, на побережье прохладнее, +6…+11 градусов.
В Риге малооблачно, к вечеру облачность постепенно увеличится. Значительных осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до +14…+15 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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