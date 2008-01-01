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Новости Общество | 15 апреля 2019 | 20:33

Предприятие «Ditton Nams» планирует перепланировку зеленого рынка

10 апреля на заседании комиссии Даугавпилсской Думы по градостроительству и окружающей среде был рассмотрен вопрос о возможной перепланировке центрального уличного рынка, принадлежащего SIA «Ditton Nams». Согласно планам предприятия, бывший зеленый рынок в квартале улиц Виестура и Кандавас будет преобразован – существенно увеличится зона парковки, в то время как ларьки и навесы будут убраны, а мясной павильон - снесен.

Вся торговля будет перенесена под крышу – торговая часть павильона «Ditton Nams» со стороны рынка будет увеличена на 6000 кв. м. В то же время парковочная площадь увеличится в два раза – до более чем 300 мест. Пользоваться ею бесплатно в течении двух часов смогут все посетили комплекса (планируется ввести систему жетонов).

Члены комиссии положительно оценили возможность увеличить зону парковки, так как число автомобилей в городе неуклонно растет. Кроме того, благодаря этому должна быть заасфальтирована зона вблизи дорожного кольца у т/ц «Maxima» - местные жители уже не раз жаловались в Думу по поводу пыли, которая поднимается с этого места. По заверениям представителей предприятия, грядущие изменения не должны существенно отразиться на арендной плате для продавцов, которые уже оповещены о планах SIA «Ditton Nams».

Комиссия концептуально поддержала этот проект, приняв решение о проведении публичного обсуждения с условием обеспечения свободного движения на улице Виестура. Первую часть проекта по перепланировке рынка планируют завершить до 2021 года.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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