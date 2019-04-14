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Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 15 апреля 2019 | 20:25
Пасхальные богослужения в Даугавпилсе в католических и лютеранских храмах
Католический костёл Св. Петра в Цепях Улица Ригас, 39, тел. +371 29816406
18.04.2019 Великий четверг
17:00 Св. Месса.
19.04.2019 Великая пятница
10:00 Крестный ход по улицам Даугавпилса (начало у Римско-католического костёла Пресвятой Богородицы, ул. А. Пумпура, 11a).
17:00 Св. Месса (на польском и латышском языках).
20.04.2019 Великая суббота
12:00 Св. Месса (на латышском, русском и польском языках)
21.04.2019 Пасхальное воскресенье
07:00 Св. Месса (на латышском и польском языках).
12:00 Св. Месса (на латышском и польском языках).
18:00 Св. Месса (на польском языке)
22.04.2019 Второй день Пасхи
09:30 Св. Месса (на польском языке).
12:00 Св. Месса (на латышском языке).
18:00 Св. Месса (на латышском языке).
Римско-католический костёл Пресвятой Богородицы
Улица А. Пумпура, 11a, тел. +371 65439187
18.04.2019 Великий четверг
18:30 Св. Месса (на латышском языке).
19.04.2019 Великая пятница
17:00 Богослужение (на польском языке).
20.04.2019 Великая суббота
12:00 Св. Месса (на польском языке).
21.04.2019 Пасхальное воскресенье
07:00 Св. Месса (на польском языке).
12:00 Св. Месса
16:00 Св. Месса
19:00 Св. Месса
22.04.2019 Второй день Пасхи
09:30 Св. Месса
12:00 Св. Месса
19:00 Св. Месса
Форштадтский Римский католическийoй костёл Cердца Иисуса
Улица Баложу, 3, тел. +371 29225012
14.04.2019 Вербное воскресенье
10:00 Св. Месса.
12:00 Св. Месса.
15:00 Св. Месса.
18.04.2019 Великий четверг
18:30 Св. Месса (на польском языке).
19.04.2019 Великая пятница
10:00 Крестный ход по улицам Даугавпилса (начало у Римско-католического костёла Пресвятой Богородицы, ул. А. Пумпура, 11a).
18:00 Св. Месса.
20.04.2019 Великая суббота
18:00 Св. Месса (на польском языке).
21:00 Св. Месса (на латышском языке).
С 09:00 каждый час освещение Пасхальных угощений.
21.04.2019 Пасхальное воскресенье
07:30 Св. Месса.
12:00 Св. Месса (на польском языке).
15:00 Св. Месса (на русском языке).
22.04.2019 Второй день Пасхи
12:00 Св. Месса (на польском языке).
18:30 Св. Месса (на латышском языке).
Католический костёл Пресвятой Девы Марии на Гриве
Улица Базницас, 28, тел. +371 65424194
14.04.2019 Вербное воскресенье
11:00 Св. Месса.
18.04.2019 Великий четверг
18:00 Св. Месса (на польском языке).
19.04.2019 Великая пятница
18:00 Св. Месса (на польском языке).
20.04.2019 Великая суббота
18:00 Св. Месса.
21.04.2019 Пасхальное воскресенье
07:00 Резурекция, процессия, Св. Месса (на польском языке).
22.04.2019 Второй день Пасхи
11:00 Св. Месса.
Кафедральный собор Мартина Лютера
Улица 18 новембра, 66, тел. +371 29492588
14.04.2019 Вербное воскресенье
10:00 Богослужение.
15.04.2019 Тихий понедельник
18:00 Богослужение.
16.04.2019 Тихий вторник
18:00 Богослужение.
17.04.2019 Тихая среда
18:00 Богослужение.
18.04.2019. Зеленый четверг
18:00 Богослужение.
19.04.2019 Великая пятница
15:00 Богослужение.
20.04.2019 Великая суббота
23:00 Пасхальное богослужение
21.04.2019 Пасхальное воскресенье
10:00 Богослужение.
22.04.2019 Второй день Пасхи
10:00 Богослужение.
Информация подготовлена:
Агентством развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления
Тел.: +371 65422818; +371 26444810
Эл. почта: turisms@daugavpils.lv
Web: www.visitdaugavpils.lv
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