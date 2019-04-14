Пасхальные богослужения в Даугавпилсе в католических и лютеранских храмах

Новости Общество | 15 апреля 2019 | 20:25

Католический костёл Св. Петра в Цепях Улица Ригас, 39, тел. +371 29816406

18.04.2019 Великий четверг

17:00 Св. Месса.

19.04.2019 Великая пятница

10:00 Крестный ход по улицам Даугавпилса (начало у Римско-католического костёла Пресвятой Богородицы, ул. А. Пумпура, 11a).

17:00 Св. Месса (на польском и латышском языках).

20.04.2019 Великая суббота

12:00 Св. Месса (на латышском, русском и польском языках)

21.04.2019 Пасхальное воскресенье

07:00 Св. Месса (на латышском и польском языках).

12:00 Св. Месса (на латышском и польском языках).

18:00 Св. Месса (на польском языке)

22.04.2019 Второй день Пасхи

09:30 Св. Месса (на польском языке).

12:00 Св. Месса (на латышском языке).

18:00 Св. Месса (на латышском языке).

Римско-католический костёл Пресвятой Богородицы

Улица А. Пумпура, 11a, тел. +371 65439187

18.04.2019 Великий четверг

18:30 Св. Месса (на латышском языке).

19.04.2019 Великая пятница

17:00 Богослужение (на польском языке).

20.04.2019 Великая суббота

12:00 Св. Месса (на польском языке).

21.04.2019 Пасхальное воскресенье

07:00 Св. Месса (на польском языке).

12:00 Св. Месса

16:00 Св. Месса

19:00 Св. Месса

22.04.2019 Второй день Пасхи

09:30 Св. Месса

12:00 Св. Месса

19:00 Св. Месса

Форштадтский Римский католическийoй костёл Cердца Иисуса

Улица Баложу, 3, тел. +371 29225012

14.04.2019 Вербное воскресенье

10:00 Св. Месса.

12:00 Св. Месса.

15:00 Св. Месса.

18.04.2019 Великий четверг

18:30 Св. Месса (на польском языке).

19.04.2019 Великая пятница

10:00 Крестный ход по улицам Даугавпилса (начало у Римско-католического костёла Пресвятой Богородицы, ул. А. Пумпура, 11a).

18:00 Св. Месса.

20.04.2019 Великая суббота

18:00 Св. Месса (на польском языке).

21:00 Св. Месса (на латышском языке).

С 09:00 каждый час освещение Пасхальных угощений.

21.04.2019 Пасхальное воскресенье

07:30 Св. Месса.

12:00 Св. Месса (на польском языке).

15:00 Св. Месса (на русском языке).

22.04.2019 Второй день Пасхи

12:00 Св. Месса (на польском языке).

18:30 Св. Месса (на латышском языке).

Католический костёл Пресвятой Девы Марии на Гриве

Улица Базницас, 28, тел. +371 65424194

14.04.2019 Вербное воскресенье

11:00 Св. Месса.

18.04.2019 Великий четверг

18:00 Св. Месса (на польском языке).

19.04.2019 Великая пятница

18:00 Св. Месса (на польском языке).

20.04.2019 Великая суббота

18:00 Св. Месса.

21.04.2019 Пасхальное воскресенье

07:00 Резурекция, процессия, Св. Месса (на польском языке).

22.04.2019 Второй день Пасхи

11:00 Св. Месса.

Кафедральный собор Мартина Лютера

Улица 18 новембра, 66, тел. +371 29492588

14.04.2019 Вербное воскресенье

10:00 Богослужение.

15.04.2019 Тихий понедельник

18:00 Богослужение.

16.04.2019 Тихий вторник

18:00 Богослужение.

17.04.2019 Тихая среда

18:00 Богослужение.

18.04.2019. Зеленый четверг

18:00 Богослужение.

19.04.2019 Великая пятница

15:00 Богослужение.

20.04.2019 Великая суббота

23:00 Пасхальное богослужение

21.04.2019 Пасхальное воскресенье

10:00 Богослужение.

22.04.2019 Второй день Пасхи

10:00 Богослужение.

Информация подготовлена:

Агентством развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления

Тел.: +371 65422818; +371 26444810

Эл. почта: turisms@daugavpils.lv

Web: www.visitdaugavpils.lv

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