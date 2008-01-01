Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

15 апреля

Именины:
Аэлита, Гастонс / Григорий, Савва

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой, как жуткий цейтнот. Постарайтесь пожестче распланировать день и как можно четче этого плана придерживаться. Лирические отступления сегодня не приветствуются.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
.. -2 C
Утро
1 .. 3 C
День
3 .. 5 C
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"

В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}

2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

3. Аэропорт ждет частных инвестиций

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

5. Мэр Зилупе Агафонов накопил 187 000 евро наличными

6. Ушли в мир иной...

7. Очередная пресс-конференция в Даугавпилсской городской Думе

8. Автобусы и трамваи {175}

9. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {2}

10. При попытке избежать столкновения с животным пострадала водитель

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 15 апреля 2019 | 20:09

Два предприятия хотят разместить надувные аттракционы у озера Большие Стропы

На заседании комиссии Даугавпилсской Думы по градостроительству и окружающей среде, которое состоялось 10 апреля, были рассмотрены вопросы об аренде двух участков водной территории и земли у озера Большие Стропы.

Соискателями аренды оказались фирмы SIA «CSS-Alpine» и SIA «Water Land LV». Первая из них является создателем парка приключений «Тарзан», тогда ка как вторая – победителем конкурса муниципальных грантов «Impulss» и устроителем надувных аттракционов на Ругельском котловане.
Владелец парка приключений намерен создать на пирсе у пляжа «Stropu vilnis» сезонную зону отдыха для детей и взрослых, с «надувным городком», возможностью аренды SUP-досок и других развлечений. Такая зона, с учетом водной площади, могла бы принимать до 100 человек одновременно в течение трех летних месяцев. В качестве примера предприниматель решил использовать аналогичный разборный комплекс в Вентспилсе.

Комиссия благоприятно отнеслась к идее SIA «CSS-Alpine», отметив, что ввиду ряда нюансов, такой проект можно будет запустить лишь в следующем году. Дело в том, что отмеченный пирс требует благоустройства. Кроме того, стоит подумать и о свободном подходе к воде для рыбаков.

В свою очередь заявка SIA «Water Land LV» по размещению надувных аттракционов у спасательной станции в Стропах была отклонена. Коммерсант не учел минимальную необходимую глубину воды для безопасной установки элементов. При этом члены комиссии отметили – второй соискатель также имеет право принимать участие в аукционе по аренде пирса у «Stropu vilnis».

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавапилсской городской думы.

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 