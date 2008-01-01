Два предприятия хотят разместить надувные аттракционы у озера Большие Стропы

Новости Общество | 15 апреля 2019 | 20:09

На заседании комиссии Даугавпилсской Думы по градостроительству и окружающей среде, которое состоялось 10 апреля, были рассмотрены вопросы об аренде двух участков водной территории и земли у озера Большие Стропы.

Соискателями аренды оказались фирмы SIA «CSS-Alpine» и SIA «Water Land LV». Первая из них является создателем парка приключений «Тарзан», тогда ка как вторая – победителем конкурса муниципальных грантов «Impulss» и устроителем надувных аттракционов на Ругельском котловане.

Владелец парка приключений намерен создать на пирсе у пляжа «Stropu vilnis» сезонную зону отдыха для детей и взрослых, с «надувным городком», возможностью аренды SUP-досок и других развлечений. Такая зона, с учетом водной площади, могла бы принимать до 100 человек одновременно в течение трех летних месяцев. В качестве примера предприниматель решил использовать аналогичный разборный комплекс в Вентспилсе.

Комиссия благоприятно отнеслась к идее SIA «CSS-Alpine», отметив, что ввиду ряда нюансов, такой проект можно будет запустить лишь в следующем году. Дело в том, что отмеченный пирс требует благоустройства. Кроме того, стоит подумать и о свободном подходе к воде для рыбаков.

В свою очередь заявка SIA «Water Land LV» по размещению надувных аттракционов у спасательной станции в Стропах была отклонена. Коммерсант не учел минимальную необходимую глубину воды для безопасной установки элементов. При этом члены комиссии отметили – второй соискатель также имеет право принимать участие в аукционе по аренде пирса у «Stropu vilnis».

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавапилсской городской думы.

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