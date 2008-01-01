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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 апреля
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Сегодня стоит начать что-то глобальное. Если же подобного желания у вас нет, то начните много мелких дел, не пропадать же столь продуктивному дню даром.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 15 апреля 2019 | 18:04
Понедельник, 15 апреля: погода будет сухой
Вся новая неделя пройдет под воздействием антициклона, так что погода будет преимущественно малооблачная — осадков не ожидается, прогнозируют метеорологи.
Ветер будет дуть в основном северных направлений, умеренный. По ночам возможен туман.
В понедельник ожидается северный, северо-восточный несильный ветер. Днем воздух прогреется до +6…+11 градусов. Около полудня на небе появятся облака, к вечеру облачность усилится.
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