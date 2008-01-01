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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

15 апреля

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Сегодня стоит начать что-то глобальное. Если же подобного желания у вас нет, то начните много мелких дел, не пропадать же столь продуктивному дню даром.

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Новости Латвия | 15 апреля 2019 | 18:04

Понедельник, 15 апреля: погода будет сухой

Вся новая неделя пройдет под воздействием антициклона, так что погода будет преимущественно малооблачная — осадков не ожидается, прогнозируют метеорологи.

Ветер будет дуть в основном северных направлений, умеренный. По ночам возможен туман.

В понедельник ожидается северный, северо-восточный несильный ветер. Днем воздух прогреется до +6…+11 градусов. Около полудня на небе появятся облака, к вечеру облачность усилится.

LSM
 

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