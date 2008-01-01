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Новости Происшествия | 14 апреля 2019 | 22:37

За попытку убийства рецидивист получил почти 16 лет тюремного срока

D-fakti.lv

Гунтар Раснацис 1970 г. рождения приговорен к 15 годам и семи месяцам тюремного заключения за попытку убийства, предпринятую в Дагдском крае, сообщила LETA помощник председателя Даугавпилсского суда Айга Трокша-Трашко.

Mужчине назначен пробационный надзор сроком на три года, а за ношение оружия без разрешения он приговорен к лишению свободы на 90 дней.

Суд присудил также моральную компенсацию в пользу потерпевших в размере 20 тыс. евро.

Осужденный остается в тюрьме, и в срок наказания будет зачтено время, которое он уже провел под арестом.

14 апреля 2017 года Краславский участок Госполиции получил информацию о том, что в лечебное учреждение доставлены два человека с огнестрельными ранами. В тот же день по подозрению в попытке убийства был задержан мужчина 1970 г. рождения, ранее уже попадавший в поле зрения полиции.

По сведениям полиции, двое мужчин 1985 и 1993 г. рожд. приехали на недавно приобретенный ими объект недвижимости, где в тот момент еще жил прежний хозяин. Стороны договорились, что в течение десяти дней он соберет вещи и переедет, но вечером, когда оба потерпевших были в бане, мужчина начал стрелять в них.

Делфи

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