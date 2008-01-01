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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
14 апреля
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Сегодня в вас может проснуться эдакая сумасшедшинка. Если не желаете свихнуться втихомолку, ей лучше дать выход. Тогда все кончится достаточно быстро и абсолютно безболезненно. Даже весело будет.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 14 апреля 2019 | 22:37
За попытку убийства рецидивист получил почти 16 лет тюремного срока
Гунтар Раснацис 1970 г. рождения приговорен к 15 годам и семи месяцам тюремного заключения за попытку убийства, предпринятую в Дагдском крае, сообщила LETA помощник председателя Даугавпилсского суда Айга Трокша-Трашко.
Mужчине назначен пробационный надзор сроком на три года, а за ношение оружия без разрешения он приговорен к лишению свободы на 90 дней.
Суд присудил также моральную компенсацию в пользу потерпевших в размере 20 тыс. евро.
Осужденный остается в тюрьме, и в срок наказания будет зачтено время, которое он уже провел под арестом.
14 апреля 2017 года Краславский участок Госполиции получил информацию о том, что в лечебное учреждение доставлены два человека с огнестрельными ранами. В тот же день по подозрению в попытке убийства был задержан мужчина 1970 г. рождения, ранее уже попадавший в поле зрения полиции.
По сведениям полиции, двое мужчин 1985 и 1993 г. рожд. приехали на недавно приобретенный ими объект недвижимости, где в тот момент еще жил прежний хозяин. Стороны договорились, что в течение десяти дней он соберет вещи и переедет, но вечером, когда оба потерпевших были в бане, мужчина начал стрелять в них.
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