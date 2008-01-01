В Даугавпилсе выставили картины английской бунтовщицы. Помог Китай

Новости Культура | 14 апреля 2019 | 22:21

Пресс-фото Пресс-фото

В Арт-центре имени Марка Ротко открылась выставка «Я вижу природу как цвет» известной британской художницы Джиллиан Эйрс (1930-2018). В экспозиции представлены работы 70-х — начала 80-х годов прошлого века.

Эйрс в 1991 году была удостоена звания академика Королевской академии изящных искусств; в 2011-м она стала командором Ордена Британской империи. Ее работы хранятся в лондонской галерее Тейт, музее современного искусства в Нью-Йорке, музеях Китая и Австралии. Джиллиан Эйрс возглавляла кафедры в престижных школах искусств, была по сути классиком при жизни, при этом совершенно пренебрегала «хрестоматийным глянцем», смело экспериментировала и очень боялась однообразия.

«Мама была очень сильным и серьезным человеком с хорошим чувством юмора, — рассказал Rus.Lsm.lv сын Эйрс, тоже художник Сэм Манди. — Она любила ухаживать за садом, разделяла многие идеи феминизма, выкуривала по три пачки сигарет в день, и это ее не убило. Мама всегда много работала, часто меняла почерк. Марк Ротко был очень важным для нее художником, она любила не только его произведения классического периода, но и всё творчество в целом. Сейчас в Даугавпилсе ее картины выставлены рядом с залом оригиналов Марка Ротко. Мама была бы счастлива».

На открытие выставки приехал куратор — искусствовед Филипп Додд:

«Я очень рад снова здесь оказаться: шесть лет назад, в 2013 году, я приезжал на открытие Арт-центра, делал об этом программу на ВВС. Мне посчастливилось общаться с Джиллиан в конце ее жизни, ей уже трудно было ходить, но она до последних дней жила искусством. В одной из наших бесед она сказала: «Мне нравится идея искусства, которая сбивает вас с ног». В ее картинах энергичная хореография отпечатков кисти сродни интенсивности природы или самой жизни. Картины Эйрс чрезвычайно и волнующе «плотские». Манипулируя с густой красочной массой, как с глиной, она наносила иногда краску руками прямо на холст, часто вдавливала ее, что усиливало эффект физического присутствия. Целью Джиллиан было создавать картины, представляющие собой идеальный синтез сердца и разума.

11 апреля исполнился год со дня ее смерти. Но я всё время чувствую, что она где-то рядом и указывает нам на что-то».

Куратор экспозиций Арт-центра им. М. Ротко Фарида Залетило подчеркнула: выставку в Даугавпилсе поддержал владелец пекинской галереи PIFO Вонг Цинью. Он оплатил расходы по доставке картин Эйрс из Лондона, а также страховку. Китайский галерист тоже приехал на открытие экспозиции.

В разговоре с Rus.Lsm.lv господин Цинью сказал о своем особом отношении к Даугавпилсу: Даугавпилс — город-побратим Харбина, в котором галерист родился.

«Когда я узнал, что в Даугавпилсе открылся центр Ротко, ваш город стал для меня особо привлекательным. Я коллекционирую предметы искусства уже 40 лет, галерею основал 15 лет назад, это первая в Китае галерея, занимающаяся преимущественно абстрактным искусством. Мы активно сотрудничаем с западными художниками и галереями, обладаем обширной коллекцией традиционной китайской графики. Готовы подумать о нашем сотрудничестве с вашим Арт-центром», — поделился мыслями Вонг Цинью.

Выставка Д. Эйрс открыта до 29 сентября.

LSM