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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

14 апреля

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Сегодня в вас может проснуться эдакая сумасшедшинка. Если не желаете свихнуться втихомолку, ей лучше дать выход. Тогда все кончится достаточно быстро и абсолютно безболезненно. Даже весело будет.

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Новости Латвия | 14 апреля 2019 | 22:10

На следующей неделе — до +20

F64

Всю следующую неделю и на Пасху погоду в Латвии будет определять антициклон: уже 16 апреля станет значительно теплее, свидетельствуют прогнозы.

В эти выходные температура почти не изменится, ожидается облачность, но без существенных осадков. Будет дуть северо-восточный ветер, со слабого до умеренного.

Со вторника, 16 апреля, температура воздуха будет стремительно расти. Ожидается, что в Латвию придет центральная часть антициклона, поэтому будет дуть слабый ветер, выглянет солнце — воздух будет сухим. Синоптики прогнозируют большие перепады температур — ночью температура будет опускаться немного выше нуля, а во второй половине дня столбик термометра приблизится к отметке 20 градусов, местами, возможно, будет еще теплее.

Согласно прогнозу Global Forecast System, в пасхальные выходные максимальная температура воздуха в Латвии составит +17... +22 градуса. На побережье будет прохладнее.

В Латвии станет суше, повысится пожароопасность.

LSM

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