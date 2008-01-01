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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
14 апреля
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Сегодня в вас может проснуться эдакая сумасшедшинка. Если не желаете свихнуться втихомолку, ей лучше дать выход. Тогда все кончится достаточно быстро и абсолютно безболезненно. Даже весело будет.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 14 апреля 2019 | 22:10
На следующей неделе — до +20
Всю следующую неделю и на Пасху погоду в Латвии будет определять антициклон: уже 16 апреля станет значительно теплее, свидетельствуют прогнозы.
В эти выходные температура почти не изменится, ожидается облачность, но без существенных осадков. Будет дуть северо-восточный ветер, со слабого до умеренного.
Со вторника, 16 апреля, температура воздуха будет стремительно расти. Ожидается, что в Латвию придет центральная часть антициклона, поэтому будет дуть слабый ветер, выглянет солнце — воздух будет сухим. Синоптики прогнозируют большие перепады температур — ночью температура будет опускаться немного выше нуля, а во второй половине дня столбик термометра приблизится к отметке 20 градусов, местами, возможно, будет еще теплее.
Согласно прогнозу Global Forecast System, в пасхальные выходные максимальная температура воздуха в Латвии составит +17... +22 градуса. На побережье будет прохладнее.
В Латвии станет суше, повысится пожароопасность.
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