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Вам требуется внимание и участие окружающих, но по странной прихоти судьбы, даже получая их, вы можете чувствовать себя недостойным этой чести. Совершенно напрасно, вы вполне все это заслужили.

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Новости Общество | 11 апреля 2019 | 12:08

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

Со 3 по 9 апреля 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 18 справок о смерти.

В мир иной ушли:

Antonova Natālija (17.02.1957 - 07.04.2019)
Begunova Valentīna (28.02.1948 - 02.04.2019)
Beļska Jadviga (14.04.1935 - 06.04.2019)
Gailiša Inese (10.08.1935 - 04.04.2019)
Garbuza Valentīna (17.01.1949 - 03.04.2019)
Juručonoks Francis (20.01.1931 - 06.04.2019)
Kaļinovskis Viktors (02.05.1959 - 08.04.2019)
Kolosovskis Mihails (01.01.1959 - 02.04.2019)
Mavrins Ivans (07.03.1926 - 08.04.2019)
Mihailovs Pjotrs (04.10.1951 - 06.04.2019)
Mileika Konstantīns (10.10.1933 - 06.04.2019)
Ondzule Regīna (19.03.1933 - 07.04.2019)
Potašenko Jefrosija (28.05.1943 - 04.04.2019)
Sambure Anna (19.08.1937 - 04.04.2019)
Semjonova Ņina (22.01.1936 - 09.04.2019)
Stepanovs Pāvels (11.12.1950 - 03.04.20190
Šaļtis Leons (09.12.1928 - 06.04.2019)
Veselova Antoņina (13.06.1945 - 03.04.2019).
 

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