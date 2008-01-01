Близ границы с Белоруссией за 2 млн евро построят стоянку для грузовиков

Новости Экономика | 11 апреля 2019 | 12:03

LSM LSM

В Патарниеки — рядом с белорусской границей — построят стоянку для грузовых машин на 118 мест. Бюджет проекта — 2 млн евро. Пока же водители ждут своей очереди на обочине, сообщает Латвийское радио-4.

Водитель из Краславы Станислав встал в очередь полчаса назад. Его грузовик — где-то в середине. По мнению Станислава, стоянка нужна для безопасности.

«Сколько аварий было. Машина остаётся, люди спят, а кто-то летит сзади. Пару аварий сам видел. Конечно, парковка нужна. Сегодня маленькая очередь. Нормально, когда за поворот километра 4-5 в прошлый раз стоял. Может, и такую очередь отстоишь, в другой раз быстро — как граница работает. Это всё непредсказуемо», — поделился он.

Из удобств рядом с границей — биотуалет. Стоять надо на обочине, в порядке живой очереди метр за метром продвигаться вперёд: так можно простоять сутки. Можешь выспаться в кабине, но другие машины тебя объедут, рассказал Римвидас из Литвы.

— Обязательно надо делать стоянку, а так стоишь, солярку жжёшь.

— Бывало так, что заснули — и место в очереди потеряли?

— Да, иногда бывает. Закемарил. Сам виноват.

Водитель из Украины Василий рассказывает, что по-другому планируешь время отдыха, если знаешь, что перед границей нет стоянки.

«Вот мы ехали — и надо было километров за 30 отсюда встать, чтобы отстояться, а сюда приедешь — и негде 9 часов отстоять. Нужна парковка, как на той стороне. Там накопитель, тебя по очереди вызывают. Ты не дёргаешься, спокойно едешь, а здесь дёрг-дёрг-дёрг», — отметил он.

Идея построить стоянку для грузовых машин в Краславском крае появилась ещё 10 лет назад, рассказывает руководитель отдела развития самоуправления Инара Дзалбе. Сейчас объявлен конкурс на строительство. Ориентировочная стоимость работы — более двух миллионов евро, 90% — из фондов ЕС.

«Стоят длинные очереди. Никто не может двинуться. Это дискомфорт для водителей, потому что дорога не предусмотрена для того, чтобы на обочинах всё время стояли. Если надо обгонять, а на встречу машина — это может быть опасно, особенно зимой», — уверена Дзалбе.

Парковка рассчитана на 118 мест. Рядом построят помещение с душем, туалетом и залом ожидания, добавила Инара Дзалбе:

«Если не ошибаюсь, даже стиральная машина запланирована. Конечно, надо будет устанавливать WI-FI, который всем нужен. Ещё было запланировано несколько мест, где можно подзарядить аккумуляторы, если это едут морозильники большие».

На латвийской таможне заинтересованы в строительстве парковки, отметил руководитель Отдела управления процессами таможенного оформления Гирт Пиланс.

«В других странах, в том числе и в Белоруссии, и в России, есть такие инфраструктурные решения, где можно сделать накопление, ускорить этот процесс, чтобы не надо было долго ждать водителю. И мы могли сделать свою работу по всем декларациям и оформлению физического контроля», — считает он.

Параллельно надо установить систему вызова водителей. Эту работу самоуправление, пограничники и таможня должны делать вместе, добавил Гирт Пиланс:

«Чтобы не было так: они сделали инфраструктуру, какие-то таблицы электронные или ещё что-то, что нам не годится в работе. Мы заинтересованы и вместе думаем, как это улучшить и ускорить. На дороге стоят без инфраструктуры, где нет удобств. Ещё едет легковой транспорт, которому мешает грузовой».

Строить парковку в краевой думе планирует в этом году, а в следующем завершить работу, но есть опасения, что реальная стоимость будет больше, так как смету составляли полтора года назад.

LSM