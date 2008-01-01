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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

11 апреля

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Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но сколько ж можно его пить. Так и алкоголиком недолго заделаться.

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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 11 апреля 2019 | 11:59

Четверг, 11 апреля: прохладно, но без осадков

D-fakti.lv

Сегодня днем в Латвии переменная облачность. Осадков не ожидается.

Температура воздуха — от +3 до +5 градусов. Ветер слабый северного направления.

В Риге солнечно, воздух прогреется до +4 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 4-10 метров в секунду. Осадков не прогнозируется.

LSM

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