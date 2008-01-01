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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
11 апреля
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Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но сколько ж можно его пить. Так и алкоголиком недолго заделаться.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 11 апреля 2019 | 11:59
Четверг, 11 апреля: прохладно, но без осадков
Сегодня днем в Латвии переменная облачность. Осадков не ожидается.
Температура воздуха — от +3 до +5 градусов. Ветер слабый северного направления.
В Риге солнечно, воздух прогреется до +4 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 4-10 метров в секунду. Осадков не прогнозируется.
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