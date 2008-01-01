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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
10 апреля
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Сегодня вы станете поистине невыносимым собеседником, если не пожелаете умерить свое самомнение. Окружающих обычно здорово раздражает, когда кто-то постоянно дает им понять, что знает все лучше всех.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 10 апреля 2019 | 13:17
Среда, 10 апреля: снег и дождь
Днем в Латвии пасмурно, прогнозируются осадки в виде дождя или мокрого снега.
Температура воздуха — от +2 до +5 градусов. Ветер слабый, северо-западный.
В Риге тоже пасмурно, воздух прогреется всего до +4 градусов. Ветер слабый, западного направления. Ожидается дождь.
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