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Новости Культура | 9 апреля 2019 | 22:14

Музей приглашает на выставку "Прикосновение"

Пресс-фото

В Даугавпилсе в рамках традиционных “Дней искусств 2019” двери откроет также и музей.

Каждый год регулярно проходят весенние выставки Ассоциации художников Даугавпилсского региона. Очередная 21-я по счету выставка под названием “Прикосновение” откроется в пятницу 12 апреля в 15.00, в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее, где будет возможность встретиться с многими профессиональными художниками нашего города.

Ассоциация художников Даугавпилсского региона существует с 1998 года. Это профессиональная творческая организация, объединяющая профессиональных художников различных поколений, школ и направлений: живописцев, графиков, скульпторов, мастеров текстиля, керамиков, сценографов, дизайнеров и др.

Выставка продлится до 13 июня 2019 года.
 

ДХКМ

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