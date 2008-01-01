Музей приглашает на выставку "Прикосновение"

Новости Культура | 9 апреля 2019 | 22:14

Пресс-фото Пресс-фото

В Даугавпилсе в рамках традиционных “Дней искусств 2019” двери откроет также и музей.

Каждый год регулярно проходят весенние выставки Ассоциации художников Даугавпилсского региона. Очередная 21-я по счету выставка под названием “Прикосновение” откроется в пятницу 12 апреля в 15.00, в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее, где будет возможность встретиться с многими профессиональными художниками нашего города.

Ассоциация художников Даугавпилсского региона существует с 1998 года. Это профессиональная творческая организация, объединяющая профессиональных художников различных поколений, школ и направлений: живописцев, графиков, скульпторов, мастеров текстиля, керамиков, сценографов, дизайнеров и др.

Выставка продлится до 13 июня 2019 года.



ДХКМ