В Даугавпилсе прошла конференция о библиотеках цифрового века

Новости Культура | 9 апреля 2019 | 20:45

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2 апреля в Даугавпилсе была проведена конференция «Библиотека в цифровом веке: традиции и инновации», в ходе которой специалисты библиотечного дела и соседствующих отраслей обсуждали роль публичных библиотек в цифровом веке и возможности трансграничного сотрудничества для внедрения инновационных библиотечных услуг и развития цифровой компетенции общества.

Конференция «Библиотека в цифровом веке: традиции и инновации» прошла в конференц-зале корпуса Естественных наук и технологий Даугавпилсского университета и собрала более 100 участников из публичных и школьных библиотек Латгалии и других регионов. Организатором конференции выступила Латгальская Центральная библиотека (ЛЦБ). Таким образом, был завершен двухлетний международный проект, который был реализован при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках программы трансграничного сотрудничества Латвии и Литвы. В результате данного проекта в феврале нынешнего года в ЛЦБ открылся Семейный центр цифровых технологий, оснащенный инновационными цифровыми решениями для содержательного отдыха, учебы и досуга.

В ходе конференции с докладами о ходе и итогах проекта выступили партнеры из Латвии – руководитель ЛЦБ Елена Шапкова и руководитель Главной библиотеки города Прейли Илона Скородихина. Присутствующие узнали, что созданные в Даугавпилсе и Прейли центры предлагают занятия по робототехнике и 3D моделированию, курсы основ компьютерной грамотности для сеньоров и групповые экскурсии. Помимо этого, посетителям центра доступен широкий спектр других услуг, в том числе виртуальная реальность, интерактивная велопрогулка, коллекция кинетических викторин, игровые приставки Xbox, мобильное приложение, а также настольные игры и научно-популярная литература. Важно, что все услуги центров предоставляются полностью бесплатно.

Опытом реализации трансграничных проектов поделилась и руководитель проектов Елгавской городской библиотеки Клинта Калнея. Она подчеркнула необходимость в инновационных библиотечных услугах для представителей различных поколений в приграничном регионе, которые должны учитывать их особые интересы и потребности. В свою очередь, руководитель Лудзенской городской библиотеки Инта Кушнере ознакомила с опытом своего трансграничного проекта, целью которого является содействие интеграции детей из малоимущих семей через интерактивные мероприятия в библиотеках приграничного региона.

Особый интерес вызвал опыт Вентспилсского дигитального центра, который представил заместитель руководителя Райтис Розе. Участники конференции узнали о программах образования по интересам для детей разных возрастов и молодежи, которые направлены на развитие широкого спектра цифровых навыков – от кружков робототехники и 3D-моделирования до цифрового домоводства, школы безпилотников и других занятий.

Ряд интересных докладов подготовили специалисты Латвийской Национальной библиотеки (ЛНБ) касаемо актуальных инициатив в разработке цифрового контента и услуг. Руководитель Цифровой библиотеки ЛНБ Артур Жогла сообщил о современных разработках в аннотировании цифровых текстов. Главный редактор Национальной энциклопедии Валтер Щербинский рассказал о создании и способах применения Национальной энциклопедии. В свою очередь руководитель центра главного хранилища ЛНБ Санита Бурките вовлекла присутствующих в дискуссию о развитии библиотечного фонда, в частности о возможностях пополнения библиотечного фонда не только печатными изданиями, но и различными предметами и инструментами практического характера (от лыж до швейных машин), для формирования материальной базы, которая поможет населению в решении ряда практических и творческих задач.

В рамках конференции все желающие смогли осмотреть новый Семейный центр цифровых технологий и ознакомиться с доступными в нем услугами, а также посетить лаборатории корпуса Естественных наук и технологий Даугавпилсского университета.

ЛЦБ благодарит всех лекторов за ценные и содержательные доклады, которые дали возможность рассмотреть опыт реализации проекта трансграничного сотрудничества ЛЦБ в контексте других проектов и инициатив, расширяя представление участников конференции о тенденциях развития библиотечных услуг в Латвии. Спасибо Даугавпилсскому университету за сотрудничество в организации конференции и всем участникам конференции за большой интерес и вовлечение.

Проект LLI-089 «Создание сети семейных центров цифровых технологий для поддержки качества жизни и образования в Восточной Аукштайтии и Южной Латгалии» (Network-DigiHubs) осуществляется в публичных библиотеках Утены, Зарасая, Даугавпилса и Прейли при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках программы трансграничного сотрудничества Латвии – Литвы Interreg V-A на 2014-2020 годы (www.latlit.eu). Общий бюджет проекта – EUR 386 073,60. Софинансирование Европейского фонда регионального развития – EUR 328 162,54. Время реализации проекта: с 1 марта 2017 года по 30 апреля 2019 года.



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