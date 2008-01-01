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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Происшествия | 9 апреля 2019 | 19:46

При попытке избежать столкновения с животным пострадала водитель

Пресс-фото

В понедельник в Краславском крае пограничники обнаружили водителя, пострадавшего в аварии, вызванной животным, передаёт агентство LETA.

По дороге в Вецели-Качани пограничники заметили перевёрнутый автомобиль Suzuki.

Водитель транспортного средства - женщина 1967 года рождения. Она попала в ДТП, чтобы избежать столкновения с пересекающим дорогу животным.

Женщина находилась в шоковом состоянии и явной травмой головы.

Стражи правопорядка оказали женщине первую медицинскую помощь и вызвали медиков.

TVnet.lv 

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