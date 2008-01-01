Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня, взяв на вооружение некую идею, не оставляйте ее ни на минуту. Она слишком хороша, чтобы сротозейничать и позволить реализовать ее кому-то другому.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 9 апреля 2019 | 19:46
При попытке избежать столкновения с животным пострадала водитель
В понедельник в Краславском крае пограничники обнаружили водителя, пострадавшего в аварии, вызванной животным, передаёт агентство LETA.
По дороге в Вецели-Качани пограничники заметили перевёрнутый автомобиль Suzuki.
Водитель транспортного средства - женщина 1967 года рождения. Она попала в ДТП, чтобы избежать столкновения с пересекающим дорогу животным.
Женщина находилась в шоковом состоянии и явной травмой головы.
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