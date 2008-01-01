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Новости Общество | 9 апреля 2019 | 19:12
Председатель Думы призывает министров защитить права жителей на безопасную среду
4 апреля 2019 года Даугавпилсская городская дума направила в Министерство охраны окружающей среды и регионального развития и в Министерство иностранных дел письмо за подписью председателя Думы Андрея Элксниньша о строительстве хранилища радиоактивных отходов в Литве.
Учитывая то, что в Латвийских масс-медиа широко освещается новость о строительстве в Литовском городе Висагинас, неподалеку от Латвийской границы, хранилища радиоактивных отходов, А.Элксниньш призывает Министерство охраны окружающей среды и регионального развития и Министерство иностранных дел принять активное участие в этой ситуации, защищая интересы жителей Латвии – в особенности права на безопасную среду.
В письме указано, что Законом об устройстве государственного управления четко определено, что государственное управление работает в интересах общества. В свою очередь Министерство охраны среды и регионального развития является ведущим учреждением государственного управления в сфере охраны окружающей среды, а Министерство иностранных дел – ведущим учреждением государственного управления в сфере иностранных дел.
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