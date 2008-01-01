Очередная пресс-конференция в Даугавпилсской городской Думе

Новости Политика | 9 апреля 2019 | 18:56

В пресс-конференции принимали участие председатель Думы Андрей Элксниньш и первый заместитель председателя Думы Игорь Прелатов.

Андрей Элксниньш проинформировал представителей СМИ о том, что, благодаря уменьшенному тарифу на отопление, поданному на утверждение в Регулятор общественных услуг, самоуправлению удастся сэкономить значительную сумму, которая будет направлена на благоустройство территории города и строительство игровых площадок. Он также сообщил, что Дума оспаривает в Административном окружном суде решение по делу SIA „Clean R”, а также о том, что в Министерство охраны окружающей среды и регионального развития и в Министерство иностранных дел направлено письмо о строительстве хранилища радиоактивных отходов в Литве.

Руководство Думы ответило на вопросы журналистов о ходе строительных работ, реализации проектов и других сферах городского хозяйства.

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