Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
9 апреля
Именины:
Алла, Валерийс, Жубите / Александр, Иван, Макар
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. О, если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками! Но, увы. Придется речь готовить в письменном виде.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 2 .. 4 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- День
- 3 .. 5 C
- Вечер
- 2 .. 4 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1246 ()
|GBP
|0.8618 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.268 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"
В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}
2. Даугавпилсcкая Футбольная школа и общество «Футбольный центр Даугавпилс» подписали договор о создании академии
3. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
5. Аэропорт ждет частных инвестиций
6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
7. 176 организаций улучшают качество жизни в приграничных регионах Латвии, Литвы и Беларуси
8. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {2}
9. Даугавпилсский театр едет на фестиваль в Санкт-Петербурге
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 9 апреля 2019 | 18:56
Очередная пресс-конференция в Даугавпилсской городской Думе
В пресс-конференции принимали участие председатель Думы Андрей Элксниньш и первый заместитель председателя Думы Игорь Прелатов.
Андрей Элксниньш проинформировал представителей СМИ о том, что, благодаря уменьшенному тарифу на отопление, поданному на утверждение в Регулятор общественных услуг, самоуправлению удастся сэкономить значительную сумму, которая будет направлена на благоустройство территории города и строительство игровых площадок. Он также сообщил, что Дума оспаривает в Административном окружном суде решение по делу SIA „Clean R”, а также о том, что в Министерство охраны окружающей среды и регионального развития и в Министерство иностранных дел направлено письмо о строительстве хранилища радиоактивных отходов в Литве.
Руководство Думы ответило на вопросы журналистов о ходе строительных работ, реализации проектов и других сферах городского хозяйства.
Добавить комментарий