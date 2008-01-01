Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 9 апреля 2019 | 11:55

На 8 апреля 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- администратор гостиницы;

- арматурщик;

- арт-терапевт;

- ассистент амбулаторного ухода;

- бармен;

- бетонщики;

- бухгалтер-учётчик;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автогрейдера;

- водитель автопогрузчика;

- водитель автоцистерны/молоковоза (Илуксте);

- водитель автомобиля;

- водитель тракторной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- врачи;

- главный налоговый инспектор;

- горничная отеля (работа в Свенте);

- грузчики;

- дамский парикмахер;

- дошкольные педагоги;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дровосек;

- жестянщики;

- забойщик крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- заведующий складом;

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инвентаризатор леса;

- инженер-механик;

- инженер по управлению качеством процессов;

- инженер технических систем безопасности;

- инженеры-электрики;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- кассир магазина (работа в Риге);

- комплектовщики;

- кондитер;

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- консультант по процессам управления информационными технологиями (ИТ);

- контролер швейного производства;

- коптильщики мяса;

- кровельщики;

- кухонный рабочий (работа в Риге);

- маляры;

- мастер (металлообработка);

- медсёстры;

- медсестра в детский сад;

- менеджер по стратегическому развитию (коммунальные услуги);

- металлообработчик;

- механик в цех;

- монтажник металлоконструкций (командировки в Германию);

- монтажник строительных остекленных конструкций;

- монтажник электронного оборудования;

- монтажники сантехники/ оборудования;

- монтажники строительных конструкций;

- мужской парикмахер;

- музыкальный терапевт;

- мясники;

- наладчик станка;

- наладчик швейного оборудования;

- начальник отдела ЖКХ (работа в Калупе);

- начальник отдела социальной помощи;

- опекун/ сиделка (работа в Калупе);

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор колл-центра;

- оператор ленточной пилы;

- оператор перерабатывающего станка;

- оператор производства пиломатериалов (работа в Ницгале);

- оператор-учётчик;

- оператор фальцевальной машины (работа в Олайне);

- оператор цифрового фрезерного управления (командировки в Германию);

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- организатор экскурсий;

- отделочники;

- официанты;

- охранники;

- пескоструйщик;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник врача (фельдшер);

- помощник повара;

- преподаватель занятий по интересам;

- преподаватели учебного центра;

- продавцы розничной торговли;

- производитель мясных продуктов;

- психолог (работа в Калупе);

- пчеловод (Салди, Василева, Малинова);

- работник в цех (работа в Рандене);

- работник торгового зала (работа в Риге);

- резчик металла;

- ремонтные рабочие;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители/ монитор-консультанты;

- руководитель проекта;

- руководитель кафе;

- руководитель производства (машиностроение);

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сборщик композитных изделий;

- сварщики;

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесарь-монтажник (командировки в Западную Европу);

- слесари-ремонтники;

- советник руководителя;

- сортировщик;

- социальные работники;

- SPA специалист (работа в Силене);

- специалист по делам молодежи (работа в Науене);

- специалист по маникюру;

- специалист по обслуживанию клиентов;

- специалист ритуальных услуг;

- старшие консультанты;

- старший повар;

- столяр;

- строители;

- строительные рабочие;

- техник холодильных систем;

- технологи;

- токарь;

- тракторист (Вайкуляны, Ликсна);

- транспортный механик;

- уборщики;

- управляющий хозяйством;

- физиотерапевт;

- швеи;

- швейный технолог;

- штукатуры;

- экскаваторщики;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёры;

- эрготерапевты;

- юрисконсульт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873.

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



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