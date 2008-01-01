Клещи проснулись, зима для них была благодатная

Новости Латвия | 9 апреля 2019 | 11:48

wikipedia.org wikipedia.org

Эпидемия гриппа, которая в этом сезоне длилась три месяца, закончилась, объявил Центр профилактики и контроля заболеваний. А вот с клещами — наоборот. С наступлением теплой погоды эти насекомые активизировались, сообщает Русское вещание LTV7.

Медики напоминают — прививку от клещевого энцефалита нужно делать раз в три или пять лет. Пришло время проверить прививочный паспорт, говорит Сигне Пейрага,

инфектолог:

«Лучше вакцинироваться и чувствовать себя спокойно, чем переболеть клещевым энцефалитом! Мы, конечно, надеемся, что люди продолжат вакцинироваться, потому что весна — это время, когда каждый вспоминает про прививочный паспорт. Особенно людей мотивирует, если они слышали, что заболел родственник или знакомый, и ему понадобилось много времени для реабилитации».

Интерес к прививкам наблюдается большой. В день врачи вакцинируют около шестидесяти человек. Если же вы потеряли паспорт прививок и не помните, в каком году делали прививку, необходимо сдать анализ крови. По нему врачи определят, пора ли вам вакцинироваться.

Однако необходимо помнить, что клещи переносят не только энцефалит, но и болезнь Лайма. От неё прививок нет. Поэтому, отправляясь на природу, следует надевать светлую одежду, чтобы сразу заметить прицепившееся насекомое, а также лучше выбирать брюки и куртку с длинным рукавом.

Меры предосторожности в этом сезоне более чем актуальны: как ранее отметил в эфире LTV энтомолог Волдемар Спуньгис, минувшая зима с отсутствием сильных морозов для клещей выдалась «просто превосходная». Ожидается поэтому, что их активность в теплые месяцы будет очень высокой. Детям из тех районов Латвии, где наблюдается засилье клещей, в этом году прививки сделают бесплатно. В этом на карте обозначены 23 таких края, преимущественно расположенные в Курземе.

LSM