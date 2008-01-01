Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

9 апреля

Именины:
Алла, Валерийс, Жубите / Александр, Иван, Макар

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Вы склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит, далеко не все делается специально, чтобы вас обидеть, что-то к вам и вовсе никакого отношения не имеет.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
2 .. 4 C
Утро
1 .. 3 C
День
3 .. 5 C
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"

В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}

2. Даугавпилсcкая Футбольная школа и общество «Футбольный центр Даугавпилс» подписали договор о создании академии

3. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

5. Аэропорт ждет частных инвестиций

6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

7. 176 организаций улучшают качество жизни в приграничных регионах Латвии, Литвы и Беларуси

8. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {2}

9. Даугавпилсский театр едет на фестиваль в Санкт-Петербурге

10. Ушли в мир иной...

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 9 апреля 2019 | 11:48

Клещи проснулись, зима для них была благодатная

wikipedia.org

Эпидемия гриппа, которая в этом сезоне длилась три месяца, закончилась, объявил Центр профилактики и контроля заболеваний. А вот с клещами — наоборот. С наступлением теплой погоды эти насекомые активизировались, сообщает Русское вещание LTV7.

Медики напоминают — прививку от клещевого энцефалита нужно делать раз в три или пять лет. Пришло время проверить прививочный паспорт, говорит Сигне Пейрага,
инфектолог:

«Лучше вакцинироваться и чувствовать себя спокойно, чем переболеть клещевым энцефалитом! Мы, конечно, надеемся, что люди продолжат вакцинироваться, потому что весна — это время, когда каждый вспоминает про прививочный паспорт. Особенно людей мотивирует, если они слышали, что заболел родственник или знакомый, и ему понадобилось много времени для реабилитации».

Интерес к прививкам наблюдается большой. В день врачи вакцинируют около шестидесяти человек. Если же вы потеряли паспорт прививок и не помните, в каком году делали прививку, необходимо сдать анализ крови. По нему врачи определят, пора ли вам вакцинироваться.

Однако необходимо помнить, что клещи переносят не только энцефалит, но и болезнь Лайма. От неё прививок нет. Поэтому, отправляясь на природу, следует надевать светлую одежду, чтобы сразу заметить прицепившееся насекомое, а также лучше выбирать брюки и куртку с длинным рукавом.

Меры предосторожности в этом сезоне более чем актуальны: как ранее отметил в эфире LTV энтомолог Волдемар Спуньгис, минувшая зима с отсутствием сильных морозов для клещей выдалась «просто превосходная». Ожидается поэтому, что их активность в теплые месяцы будет очень высокой. Детям из тех районов Латвии, где наблюдается засилье клещей, в этом году прививки сделают бесплатно. В этом на карте обозначены 23 таких края, преимущественно расположенные в Курземе.

LSM

Добавить комментарий

 