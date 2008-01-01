Две средних школы в Резекне станут основными, одну — закроют

Новости Общество | 9 апреля 2019 | 11:43

rezekne24.lv rezekne24.lv

Оптимизация сети школ пройдет и в Резекне. Здесь решают, как поступить, чтобы обеспечить с 1 сентября 2020 года требуемое законом число учеников в старших классах — и чтобы при этом еще сохранилось достаточно учеников во 2-й средней школе и 1-й Государственной гимназии, где сейчас реализуется проект на средства структурных фондов ЕС, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Согласно требованиям закона, чтобы школа могла сохранить статус средней, учеников в 10-12-м классах должно быть не менее 120. Как признал начальник управления образования Резекненской гордумы Арнольд Дрейлинг, сейчас критериям отвечает только 1-я гимназия, где насчитывается 191 старшеклассник. В остальных в старших классах только по 60-101 ребенку, причем 101 — это в Польской школе, а она работает в рамках межправительственного договора, и к ней предъявляются несколько иные требования.

Оптимизация нужна и потому, что сейчас реновируются на деньги еврофондов два здания школ — 2-й средней и 1-й гимназии. Проект предусматривает, что численность детей там и там должна возрасти. К 2023 году в гимназии должно насчитываться 525 учеников, а во 2-й средней школе — 670. Если это условие не соблюсти — город потеряет 7 млн евро, вложенные в развитие среднего образования, пояснил мэр Резекне Александр Барташевич («Согласие»).

В перспективе 5-я и 6-я средние школы могут стать не средними, а основными. 3-ю школу присоединят ко 2-й средней школе, а 4-ю, не отвечающую требованиям ни по числу учащихся, ни по качеству обучения, в 2020-м придется закрыть, признал Арнольд Дрейлинг.

Сложность в том, что, как возразил директор 4-й средней школы Янис Гайлис, сейчас школа выполняет количественные критерии, а также реализует программы вечернего и дистанционного образования. Пока нет оснований ее закрывать.

Председатель родительского комитета 5-й средней школы Арвид Зелтиньш признал, что грядущий сценарий очень неприятен, и предупреждать о нем следовало намного раньше. Родители обеспокоены тем, что школа станет только основной. Значит, в 2020-м ученикам 10-х и 11-х классов придется переводиться куда-то еще, пояснил Зелтиньш.

Родители детей собрали подписи под обращением к думе и Министерству образования, прося всем, кто по состоянию на 2020/21 уч. год уже перешел на этап среднего образования, обеспечить возможность закончить учебу в той же 5-й школе. Или же Кабмин мог бы пересмотреть критерии.

Решение о том, как оптимизировать школы, дума города Резекне должна принять самое позднее через год.

LSM